بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس على وقع الارتفاع، حيث ربح مؤشرها الرئيسي“مازي“نسبة 0.42%، ليستقر بذلك عند 13.906.42 نقطة.

وارتفع كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، وMASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، بنسبة 0,44% إلى 1.128.37 نقطة، و0.21% إلى 1003.39 نقطة.

موضوعاتجيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا

من جانبه، ارتفع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.95% إلى 1.293.28 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، تعزز كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 0.43% إلى 13.098.99 نقطة، وبنسبة 0.45% إلى 11.673.98 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 232,05 مليون درهم تمت أساسا بالسوق المركزي (الأسهم).. أما في ما يتعلق برسملة البورصة فبلغت 719.8 مليار درهم.

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