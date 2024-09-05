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بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع - جريدة البورصة

9/5/2024 11:44:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس على وقع الارتفاع، حيث ربح مؤشرها الرئيسي“مازي“نسبة 0.42%، ليستقر بذلك عند 13.906.42 نقطة.

وارتفع كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، وMASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، بنسبة 0,44% إلى 1.128.37 نقطة، و0.21% إلى 1003.39 نقطة.

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من جانبه، ارتفع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.95% إلى 1.293.28 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، تعزز كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 0.43% إلى 13.098.99 نقطة، وبنسبة 0.45% إلى 11.673.98 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 232,05 مليون درهم تمت أساسا بالسوق المركزي (الأسهم).. أما في ما يتعلق برسملة البورصة فبلغت 719.8 مليار درهم.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108643075

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