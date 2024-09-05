بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس على وقع الارتفاع، حيث ربح مؤشرها الرئيسي“مازي“نسبة 0.42%، ليستقر بذلك عند 13.906.42 نقطة.
وارتفع كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، وMASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، على التوالي، بنسبة 0,44% إلى 1.128.37 نقطة، و0.21% إلى 1003.39 نقطة.
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من جانبه، ارتفع“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.95% إلى 1.293.28 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، تعزز كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، بنسبة 0.43% إلى 13.098.99 نقطة، وبنسبة 0.45% إلى 11.673.98 نقطة، على التوالي.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 232,05 مليون درهم تمت أساسا بالسوق المركزي (الأسهم).. أما في ما يتعلق برسملة البورصة فبلغت 719.8 مليار درهم.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108643075
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