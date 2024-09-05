وزير التموين يصدر قرارًا بمد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر الحالي - جريدة البورصة

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أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 ( الأوكازيون الصيفي) حتى يوم 30/9/2024، وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن القرار نص على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.
وأضاف أن نصر القرار تضمن ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الأوكازيون.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة والجهات التابعة ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيراً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108643073
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