وزير التموين يصدر قرارًا بمد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر الحالي - جريدة البورصة

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أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 ( الأوكازيون الصيفي) حتى يوم 30/9/2024، وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن القرار نص على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

وأضاف أن نصر القرار تضمن ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الأوكازيون.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة والجهات التابعة ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيراً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

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