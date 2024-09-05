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وزير التموين يصدر قرارًا بمد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر الحالي - جريدة البورصة

9/5/2024 11:44:57 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة 3.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر الزراعية منذ بداية 2024 العودة للمدارس تحفز مبيعات الصناعات الغذائية السلع التموينية تعلن عن ممارستين لتوريد زيت خام مستورد ومحلي

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2024 ( الأوكازيون الصيفي) حتى يوم 30/9/2024، وقال وزير التموين والتجارة الداخلية إن القرار نص على التزام الجهات المشاركة بالحصول على موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

وأضاف أن نصر القرار تضمن ضرورة أن تكون المحال المشاركة بالتصفيات موضح بها نسبة الخصم وضرورة وضع الثمن الفعلي والتي كانت تباع به السلعة خلال الفترة السابقة لبدء الاوكازيون، مع وضع السعر خلال الأوكازيون.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة والجهات التابعة ستكثف من حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيراً إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108643073

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