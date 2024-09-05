إكسون موبيل تتوقع بدء أول مشروع لتخزين الكربون على ساحل الخليج الأمريكي العام المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتجيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا

تسعى شركة“إكسون موبيل” لبدء أول مشروع لاحتجاز وتخزين الكربون على ساحل الخليج الأمريكي العام المقبل، إذا تمكنت من الحصول على موافقة تنظيمية لحفر آبار تخزين الانبعاثات تحت الأرض.

وتخطط شركة النفط لالتقاط ما يصل إلى مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأمونيا التابع لشركة“سي إف إنداستريز” بولاية لويزيانا، وضخها في تكوينات صخرية عميقة تحت الأرض.

وقال“دان أمان”، رئيس قسم الحلول منخفضة الكربون لدى“إكسون”، خلال عرض تقديمي بمؤتمر“باركليز” للطاقة في نيويورك:” أول شيء يجب أن يتم وضعه في مكانه الصحيح، لبدء هذا المشروع بنجاح في الجزء الأول من العام المقبل، هو الحصول على تصريح لآبار التخزين”.

وترى منتجة النفط والغاز أن التقاط الكربون هو المفتاح للحد من الانبعاثات مع الاحتفاظ بأعمال الوقود الأحفوري، وسيكون المشروع خطوة نحو خطتها الطموحة لبناء مركز على ساحل الخليج لالتقاط نحو 100 مليون طن من الانبعاثات من مصافي المنطقة والمصانع الكيميائية وغيرها من المرافق الصناعية.

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