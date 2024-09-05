إكسون موبيل تتوقع بدء أول مشروع لتخزين الكربون على ساحل الخليج الأمريكي العام المقبل - جريدة البورصة

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تسعى شركة“إكسون موبيل” لبدء أول مشروع لاحتجاز وتخزين الكربون على ساحل الخليج الأمريكي العام المقبل، إذا تمكنت من الحصول على موافقة تنظيمية لحفر آبار تخزين الانبعاثات تحت الأرض.
وتخطط شركة النفط لالتقاط ما يصل إلى مليوني طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من مصنع الأمونيا التابع لشركة“سي إف إنداستريز” بولاية لويزيانا، وضخها في تكوينات صخرية عميقة تحت الأرض.
وقال“دان أمان”، رئيس قسم الحلول منخفضة الكربون لدى“إكسون”، خلال عرض تقديمي بمؤتمر“باركليز” للطاقة في نيويورك:” أول شيء يجب أن يتم وضعه في مكانه الصحيح، لبدء هذا المشروع بنجاح في الجزء الأول من العام المقبل، هو الحصول على تصريح لآبار التخزين”.
وترى منتجة النفط والغاز أن التقاط الكربون هو المفتاح للحد من الانبعاثات مع الاحتفاظ بأعمال الوقود الأحفوري، وسيكون المشروع خطوة نحو خطتها الطموحة لبناء مركز على ساحل الخليج لالتقاط نحو 100 مليون طن من الانبعاثات من مصافي المنطقة والمصانع الكيميائية وغيرها من المرافق الصناعية.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108643072
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