نمو التبادل التجاري بين قطر وفنلندا ليبلغ 112 مليون دولار العام الماضي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم الخميس، على قوة علاقات التعاون المتطورة بين دولة قطر وجمهورية فنلندا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا بنسبة 8 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ 112 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بـ104 ملايين دولار في عام 2020.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء خلال كلمته أمام اجتماع الطاولة المستديرة القطري الفنلندي والذي عقد اليوم في العاصمة الفنلندية هلسنكي بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة وفيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي.
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وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين القطاع الخاص القطري والفنلندي، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، ودعوة المستثمرين القطريين والفنلنديين إلى التعاون في شراكات وتحالفات تجارية وصناعية تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن هناك العديد من الشركات الفنلندية التي لها استثمارات رائدة في قطر، سواء مع شركاء قطريين أو بملكية فنلندية كاملة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطيران والرقمنة والتعليم.
وأكد حرص واهتمام المستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في فنلندا، داعيا المستثمرين والشركات الفنلندية إلى تعزيز التعاون مع نظرائهم القطريين في مشاريع واستثمارات تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الصديقين.
ونوه بأن دولة قطر تعتبر إحدى أكثر الوجهات المفضلة للأعمال والاستثمار في العالم، حيث تتمتع ببنية تحتية عالمية تتوفر فيها مجموعة من الحوافز الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية المتطورة، مما يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما نسبته 100 بالمئة من رأس المال في الكثير من القطاعات.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عديدة، والمحفزات التي يوفرها كلا البلدين لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقد وقعت غرفة قطر على خطاب نوايا مع غرفة فنلندا، حيث وقع الخطاب من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ومن الجانب الفنلندي يوهو روماكانيمي الرئيس التنفيذي لغرفة فنلندا. ويهدف خطاب النوايا إلى زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية والثقافية بين مجتمعي الأعمال، كما تم توقيع اتفاقية بين شركتي FAYN القطرية وHUR الفنلندية.
وعلى صعيد متصل، وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة هلسنكي اليوم الخميس، ثلاث مذكرات تفاهم وخطاب نوايا، على هامش الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير أمير قطر لجمهورية فنلندا.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه قد جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات، وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتدريب المهنيين والتقنيين بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، ولجنة ضمان جودة التعليم والتدريب المهني في جمهورية فنلندا،
وتم التوقيع أيضا على خطاب نوايا بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة هلسنكي، وقع عليه من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب الفنلندي ماتس ماندرباكا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة فنلندا.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108643070