نمو التبادل التجاري بين قطر وفنلندا ليبلغ 112 مليون دولار العام الماضي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم الخميس، على قوة علاقات التعاون المتطورة بين دولة قطر وجمهورية فنلندا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا بنسبة 8 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ 112 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بـ104 ملايين دولار في عام 2020.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء خلال كلمته أمام اجتماع الطاولة المستديرة القطري الفنلندي والذي عقد اليوم في العاصمة الفنلندية هلسنكي بحضور الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني التجارة والصناعة وفيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي.

موضوعاتجيه بي مورجان: على الفيدرالي خفض الفائدة 50 نقطة أساس هذا الشهر إس آند بي 500 يتراجع للجلسة الثالثة عند الإغلاق مع ترقب تقرير الوظائف الشهري ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تنامي توقعات خفض الفائدة في أمريكا

وجرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين القطاع الخاص القطري والفنلندي، كما تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، ودعوة المستثمرين القطريين والفنلنديين إلى التعاون في شراكات وتحالفات تجارية وصناعية تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن هناك العديد من الشركات الفنلندية التي لها استثمارات رائدة في قطر، سواء مع شركاء قطريين أو بملكية فنلندية كاملة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطيران والرقمنة والتعليم.

وأكد حرص واهتمام المستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في فنلندا، داعيا المستثمرين والشركات الفنلندية إلى تعزيز التعاون مع نظرائهم القطريين في مشاريع واستثمارات تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين الصديقين.

ونوه بأن دولة قطر تعتبر إحدى أكثر الوجهات المفضلة للأعمال والاستثمار في العالم، حيث تتمتع ببنية تحتية عالمية تتوفر فيها مجموعة من الحوافز الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية المتطورة، مما يسمح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما نسبته 100 بالمئة من رأس المال في الكثير من القطاعات.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات عديدة، والمحفزات التي يوفرها كلا البلدين لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد وقعت غرفة قطر على خطاب نوايا مع غرفة فنلندا، حيث وقع الخطاب من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ومن الجانب الفنلندي يوهو روماكانيمي الرئيس التنفيذي لغرفة فنلندا. ويهدف خطاب النوايا إلى زيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية والثقافية بين مجتمعي الأعمال، كما تم توقيع اتفاقية بين شركتي FAYN القطرية وHUR الفنلندية.

وعلى صعيد متصل، وقعت غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة هلسنكي اليوم الخميس، ثلاث مذكرات تفاهم وخطاب نوايا، على هامش الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير أمير قطر لجمهورية فنلندا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه قد جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات، وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتدريب المهنيين والتقنيين بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر، ولجنة ضمان جودة التعليم والتدريب المهني في جمهورية فنلندا،

وتم التوقيع أيضا على خطاب نوايا بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة هلسنكي، وقع عليه من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب الفنلندي ماتس ماندرباكا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة فنلندا.

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