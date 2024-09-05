أوتو موبيلتى ترفع أسعار سيارات جيلى بنحو 50 ألف جنيه - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت شركة“أوتو موبيلتى”، الوكيل المحلى للعلامة التجارية“جيلى”، أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، وGX3 برو، وستار راي) موديل 2024، بزيادة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألفًا، خلال شهر سبتمبر الجارى.

وقدرت الشركة أسعار السيارة“GX3 PRO PREMIUM” موديل 2024، التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 880 ألف جنيه بزيادة نحو 30 ألف جنيه.

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واستقر سعر السيارة“أوكافانجو” موديل 2024 الفئة الثانية ((Premium)) عند 1.670 مليون جنيه.

وارتفع سعر الفئة الأولى ((comfort)) من السيارة“كول راى” موديل 2024، إلى نحو 1.240 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Premium)) إلى 1.330 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((SPORT)) بسعر 1.465 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((+SPORT)) بسعر 1.520 مليون جنيه، بزيادة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألفًا.

وجاءت أسعار“جيلى ستار راى” موديل 2024 الفئة الأولى ((GL COMFORT)) بنحو 1.699 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GK PREMIUM)) بنحو 1.799 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GF SPORT)) بسعر 1.899 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة ((GF+SPORT PLUS)) بـ 1.979 مليون جنيه بزيادة سعرية تقدر ب 50 ألف جنيه.