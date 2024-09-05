أوتو موبيلتى ترفع أسعار سيارات جيلى بنحو 50 ألف جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) رفعت شركة“أوتو موبيلتى”، الوكيل المحلى للعلامة التجارية“جيلى”، أسعار طرازات (كول راى، وأوكافانجو، وGX3 برو، وستار راي) موديل 2024، بزيادة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألفًا، خلال شهر سبتمبر الجارى.
وقدرت الشركة أسعار السيارة“GX3 PRO PREMIUM” موديل 2024، التى يتم تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات والكماليات بنحو 880 ألف جنيه بزيادة نحو 30 ألف جنيه.
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واستقر سعر السيارة“أوكافانجو” موديل 2024 الفئة الثانية ((Premium)) عند 1.670 مليون جنيه.
وارتفع سعر الفئة الأولى ((comfort)) من السيارة“كول راى” موديل 2024، إلى نحو 1.240 مليون جنيه، والفئة الثانية ((Premium)) إلى 1.330 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((SPORT)) بسعر 1.465 مليون جنيه، والفئة الرابعة ((+SPORT)) بسعر 1.520 مليون جنيه، بزيادة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألفًا.
وجاءت أسعار“جيلى ستار راى” موديل 2024 الفئة الأولى ((GL COMFORT)) بنحو 1.699 مليون جنيه، والفئة الثانية ((GK PREMIUM)) بنحو 1.799 مليون جنيه، والفئة الثالثة ((GF SPORT)) بسعر 1.899 مليون جنيه، بينما الفئة الرابعة ((GF+SPORT PLUS)) بـ 1.979 مليون جنيه بزيادة سعرية تقدر ب 50 ألف جنيه. كتبت – فادى زلط:
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