متجر مدعوم بالذكاء الاصطناعي لـ «إي آند» بدبي مول

افتتحت ((إي آند الإمارات)) فرعاً جديداً من متجر EASE الذاتي المدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في دبي مول. وتهدف الشركة من خلال هذا الافتتاح، إلى ترسيخ ريادتها لمستقبل قطاع البيع بالتجزئة، مع هذا المفهوم الجديد والمبتكر، الذي يوفر تجربة تسوق سلسة، بأقل وقت وجهد، حيث يأتي ذلك بعد نجاحها في إطلاق أول متجر ذاتي من نوعه عالمياً في قطاع الاتصالات، بمبنى الكفاف في دبي.

ويقدم متجر EASE الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي معايير جديدة في تجربة العملاء، وذلك بالاستفادة من تقنية التعلم الآلي، وخاصية التعرف إلى الوجه لتسهيل عمليات الشراء، والأرفف الذكية، والمساعدين الافتراضيين، وآلات التوزيع والاستبدال الذكية، مع مزايا متطورة يقدمها الفرع الجديد لأول مرة، مثل الدخول السريع (FastPass)، التي تتيح للعملاء إمكانية الدفع المسبق عبر منصة EASE، ضمن تطبيق ((إي آند))، وميزة تفعيل خط الزوار عبر التعرف إلى الوجه.

وقال حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة ((إي آند)): ((يأتي إطلاقنا لمتجر EASE في دبي مول، في إطار سعينا لتوسيع هذا المفهوم الجديد، وإتاحته لعدد أكبر من المتسوقين، إذ يتجاوز EASE في مفهومه المتجر التقليدي، ويعتبر بوابةً إلى مستقبل التسوق وابتكاراته الكثيرة، التي ستوفر للعملاء تجارب رقمية جديدة تماماً. ومع التقنيات الحديثة التي يقدمها المتجر، أصبح التسوق الرقمي واقعاً ملموساً وبديلاً عملياً للتسوّق التقليدي)).

وقال مسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ ((إي آند الإمارات)): ((تحرص ((إي آند)) على تحقيق تغيير إيجابي في تجربة العملاء، وإرساء معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة في قطاع الاتصالات، من خلال متجر EASE الجديد في دبي مول، الذي يكشف بوضوح عن إمكانات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وقدرتها على إعادة تعريف تجربة التسوق، وجعلها أكثر سلاسة ويسراً، وأقرب لاحتياجات المتعاملين الشخصية بنحو غير مسبوق. ولا يتعلق الأمر بتوفير التكنولوجيا الحديثة وحدها، بل بتزويد العملاء بخيارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تسهل عليهم عملية التسوق، بالشكل الذي يؤكد التزامنا بدعم التحول الرقمي في مستقبل البيع بالتجزئة في القطاع)).