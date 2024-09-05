«دوكاب للمعادن» تعلن مضاعفة طاقتها الإنتاجية 100 %

أعلنت ((دوكاب للمعادن))، التابعة لمجموعة ((دوكاب))، أمس، مضاعفة طاقتها الإنتاجية 100 % لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية، لا سيما منتجات الألمنيوم والنحاس.

جاء الإعلان عن مضاعفة ((دوكاب للمعادن)) سعة إنتاج الألمنيوم لديها من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن سنوياً خلال أعمال منتدى ((توسيع نطاق أعمال دوكاب للمعادن: مضاعفة القدرات وقيادة الابتكار))، الذي نظمته المجموعة في أبوظبي بالتعاون مع ((ميدل إيست إيكونوميك دايجست(ميد))) بحضور محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب، ومحمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة ((دوكاب للمعادن))، والدكتور عبدالله المهيري، مدير إدارة الاستثمار والشركاء في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماسيمو فالسيوني، رئيس التنافسية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، ومنصور المرر، نائب رئيس تطوير الأعمال الصناعية بمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي- مجموعة كيزاد، وميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في ((مجموعة دوكاب)).

استثمارات نوعية

وقال محمد المطوع: تعزز الخطط الاستراتيجية لـ((دوكاب)) القدرات الإنتاجية والصناعية عبر استثمارات نوعية ورؤية مستقبلية للصناعة الإماراتية، وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

ومضاعفة طاقاتنا الإنتاجية، لا سيما في قطاع الصناعات المعدنية، ستدعم قدرة الصناعة الإماراتية وتلبي الطلب العالمي على منتجاتنا والمكانة الريادية المنشودة لعلامة ((صُنع في الإمارات))، كما تدعم موقع الدولة في الأسواق العالمية من خلال زيادة قدرات الإنتاج والتصدير.

وأشاد المطوع بالجهود المتواصلة لمجموعة ((دوكاب)) وشركة ((دوكاب للمعادن)) والداعمة لتوجهات دولة الإمارات نحو تعزيز التصنيع والمحتوى الوطني، والمساهِمة في تحقيق مستهدفاتها الوطنية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونمو الشركات والاستدامة الصناعية، مما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية رائدة لصناعات المستقبل الحيوية واستثماراتها.

طلب متزايد

وأكد محمد المطوع في تصريحات لـ((البيان)) أن إعلان المجموعة مضاعفة ((دوكاب للمعادن)) إنتاج الألمنيوم من 55 ألف طن إلى 110 آلاف طن وبنسبة 100 % يأتي لتلبية الطلب المتزايد من مختلف الصناعات مثل التشييد، وصناعة السيارات، وقطاع الطاقة، والرعاية الصحية، والتعبئة، والتغليف.

وأشار إلى دور المجموعة بالمساهمة في دعم الأجندة الوطنية للإمارات، وتعزيز التنوع الاقتصادي ودعم النمو الصناعي من خلال زيادة الصادرات غير النفطية، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المعادن عالية الجودة.

مضاعفة السعة

وأكد محمد الأحمدي، الرئيس التنفيذي لشركة ((دوكاب للمعادن))، حرص الشركة على تعزيز إمكانات الدولة من خلال مضاعفة السعة الإنتاجية للألمنيوم في الشركة من 55 ألف طن سنوياً إلى 110 آلاف طن سنوياً بإضافة خط ثانٍ لإنتاج الألمنيوم، وزيادة قدرات إنتاج النحاس الخام فيها سنوياً إلى الضعف، وهو ما يحقق للدولة ريادتها في مستقبل تصنيع المعادن، وتحفيز الابتكار، انطلاقاً من موقعها كمُنتج عالمي ومساهم فاعل في تعزيز التقدم الصناعي والتكنولوجي، وذلك عبر تطوير حلول ذكية ومستدامة وتطبيقها، وابتكار التقنيات اللازمة لمستقبل تضمن فيه الريادة في هذا القطاع.

وقال الأحمدي: مضاعفة قدرات إنتاج ((دوكاب للمعادن)) يمكّن المجموعة من تغطية الطلب العالمي المتزايد على منتجات النحاس التي يتوقع لها تسجيل نمو سنوي مركّب في الطلب على قضبانها بنسبة 4.5 % حتى عام 2034، وكذلك منتجات قضبان الأسلاك المصنوعة من الألمنيوم التي يمكن أن يسجل الطلب عليها نمواً سنوياً مركباً بواقع 1.4 % حتى عام 2030.

وأشار إلى أن ((دوكاب للمعادن)) استحوذت في وقت سابق على شركة ((جي آي سي ماجنت)) العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأمريكية من الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتعزيز نموها وتوسيع نطاق وجودها الجغرافي عالمياً.

قدرات تنافسية

وأكد ماسيمو فالسيوني أهمية القطاع الصناعي واستثماراته الاستراتيجية في الإمارات في تعزيز قدرتها التنافسية على مستوى استدامة النمو، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز مرونته، بالإضافة إلى الاستفادة المثلى من الفرص الواعدة والجديدة في صناعات وقطاعات حيوية لمستقبل التنمية.

نمو مستدام

وقال منصور المرر: تحرص مجموعة كيزاد على تبنّي سياسات استراتيجية تمهد الطريق لتحقيق النمو المستدام والابتكار في قطاع الصناعات المعدنية في دولة الإمارات. وتتمتع دوكاب للمعادن بمسيرة متميزة في هذا القطاع.

وأشار المرر إلى اتفاقية المساطحة التي تم توقيعها على هامش منتدى ((اصنع في الإمارات)) 2024 بين مجموعة كيزاد و((دوكاب)) للمعادن لمدة 50 عاماً، بهدف توسيع مساحة منشأة الشركة الصناعية في كيزاد، مؤكداً أن هذا التعاون يساهم في تمكين قطاع التصنيع في الدولة وتعزيز دور مجموعة كيزاد في قيادة مسيرة التنمية في قطاع تصنيع المعادن باعتبارها واحدة من أكبر المناطق الصناعية والاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات.

وتوسعت ((دوكاب للمعادن)) لتضيف إلى منشآتها التي تبلغ مساحتها 50000 متر مربع في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي ((كيزاد)) مساحة إضافية جديدة بواقع 51015 متراً مربعاً لزيادة السعة الإنتاجية لمعادن النحاس والألمنيوم عالية الجودة.

مواصفات عالمية

وتكرّس الخطوة الاستراتيجية دور الاستثمارات الصناعية لمجموعة ((دوكاب)) في تنويع اقتصاد الإمارات وجعلها مركزاً عالمياً رائداً لمنتجات المعادن عالية الجودة.

وهو ما يعزز دور المجموعة الأساسي في السوق الدولية للمعادن، ويرتقي بقدرتها على تلبية الطلب المتزايد من مختلف الصناعات والقطاعات الحيوية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وترسيخ التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات عالية الجودة والمنتجات التحويلية المبتكرة.

وتدعم الخطوة النوعية أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ((مشروع 300 مليار))، كما تعزز استراتيجية النمو الصناعي في الدولة، وتسهم في ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي عبر زيادة الصادرات غير النفطية.

ويلبي رفع السعة الإنتاجية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الألمنيوم والنحاس، كما يعكس التزام ((دوكاب للمعادن)) بتعزيز القدرات الإنتاجية ودعم النمو الصناعي والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا على مستوى الدولة، كما يسهم تلاقي مضاعفة الطاقة الإنتاجية في الخطة الاستراتيجية التي أعلنتها ((دوكاب للمعادن)) مع اعتماد أحدث تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة في الوصول إلى مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للإمارات للحياد المناخي لعام 2050.

حضور واسع

شهد المنتدى حضور عدد كبير من الخبراء والمسؤولين، وناقش العديد من الموضوعات المهمة التي تعكس التزام الشركة بقيادة الابتكار والاستدامة في مجال صناعة المعادن عالية الجودة، وحرصها على المساهمة في تحقيق هدف الإمارات المتمثل بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وشكّل المنتدى منصة لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون والشراكات لمواصلة تطوير القطاع الصناعي والابتكار فيه وتحقيق النمو المستدام.