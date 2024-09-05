صلالة ملتقى الصحفيين

مرة أخرى، وكالعادة، يثبت الأشقاء في سلطنة عمان، وتحديداً في جمعية الصحفيين العمانية، أنهم مبدعون ومتميزون في تنظيم وإقامة الفعاليات، ومبهرون في استضافتها، وبكل ما يثير الإعجاب.

مبعث الإعجاب هذه المرة في المنتدى الصحفي العماني ليس في برنامجه وتفاصيل فعاليته فحسب، بل ربما كان اختيار المكان سبباً لذلك.

محافظة ظفار وعلى وجه الخصوص ولاية صلالة، لما لهذه المنطقة من خصوصية ساحرة فهي ((لبان الذهب)) و((عروس المواسم))، إنها الواحة الخضراء التي تتحدى قسوة الصحراء، وتتميز بطبيعة خلابة وتراث عريق.

صلالة ليست مجرد وجهة سياحية متميزة، بل هي أيضاً رمز للتنوع البيئي والثقافي الذي تحظى به السلطنة.

في موسم الخريف تتحول صلالة إحدى وجهات السياحة المستدامة إلى بقعة خضراء تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلها مكاناً مثالياً لعقد الفعاليات الدولية، كما جاء المنتدى ليسلط الضوء على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام والصحافة في تعزيز صورة الأوطان وتوجيه الاهتمام نحو القضايا التي تخدم المجتمعات.

فالصحفيون ليسوا مجرد ناقلين للأخبار، بل هم أيضاً صانعو التأثير، ولهم الدور الأبرز في إبراز الجوانب الثقافية، السياحية والاستثمارية.

في ظل هذا التحدي جاء المنتدى الصحفي العماني ليثبت أن للإعلام دوراً محورياً في تطوير المجتمعات وصناعة وعي الجماهير.

تميز المنتدى بحضور صحفي وإعلامي واسع من 22 دولة، مما أضفى طابعاً دولياً قوياً على الحدث، وأسهم في تبادل الخبرات والتجارب بين الصحفيين من مختلف أنحاء العالم، علاوة على ذلك، احتضن المنتدى الاجتماع الثالث لاتحاد الصحفيين الخليجيين، إضافة إلى اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهندي، ما يعزز من مكانة عمان كمركز إقليمي ودولي للتعاون الإعلامي.

نجاح المنتدى الصحفي العماني يذكرنا بنجاح منقطع النظير كان من نصيب الأشقاء في صيف 2022 حين احتضنت العاصمة مسقط ((الكونغرس العالمي للصحفيين))، لتصبح الدولة العربية الثانية بعد تونس.

ختاماً يمكن القول إن المنتدى الصحفي العماني في صلالة هو مثال حي على التكامل بين الإبداع البشري وجمال الطبيعة، وهو شهادة على قدرة عمان على تنظيم الفعاليات العالمية بأعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية.