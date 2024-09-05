معرض «بيج 5 جلوبال» يعود إلى دبي نهاية نوفمبر و100 ألف زائر متوقع

يعود معرض ((بيج 5 جلوبال)) Big 5 Global، الحدث الأكبر والأكثر تأثيراً في قطاع البناء في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بنسخته الخامسة والأربعين التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل.

ويشكل الحدث تجمعاً دولياً لخبراء ومحترفي القطاع المتخصصين في مجالات التنمية الحضرية والبناء والإدارة الجغرافية المكانية والمرافق، كما تقام جنباً إلى جنب مع ثلاث فعاليات جديدة هي LiveableCitiesX وFuture FM وGeoWorld. وسوف تستقبل الفعاليات مجتمعةً أكثر من 100 ألف مشارك يأتون من ما يزيد على 165 دولة، مع أكثر من 2700 عارض و300 متحدث لمدة أربعة أيام من التواصل والشراكات التجارية وتبادل المعرفة.

وتشير توقعات البنك الدولي إلى أنه بحلول العام 2080، سيقيم 80 % من سكان العالم في المدن، مع حدوث جزء كبير من هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومع تزايد الحاجة إلى البناء والبنية التحتية مع التوسع الحضري السريع، توفر فعاليات معرض Big 5 Global منصة لمحترفي الصناعة لمناقشة التحديات والفرص والتقدم وتسهيل التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين.

وقالت جوزين هيجمانز، نائب الرئيس الأول لفعاليات الإنشاءات في الشركة المنظمة ((دي إم جي إيفنتس)): ((يعد هذا الملتقى الأمثل للتطوير الحضري والإنشاءات المكان الذي يتشكل فيه مستقبل مدننا. ومع وجود أصحاب المصلحة والجهات المعنية، من الرؤية إلى التشغيل، في مكان واحد، توفر الفعاليات لمحترفي الصناعة فرصة فريدة لاكتساب رؤى والتواصل مع قادة الصناعة واكتشاف حلول وابتكارات جديدة. فإذا كنت جاداً بشأن البقاء في مقدمة القطاع، هذا هو المكان المناسب لك)).

وتبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التشييد والبناء 9 تريليونات دولار، فيما تبلغ قيمة مشاريع مرحلة ما قبل البناء 6.75 تريليونات دولار، حيث يحافظ إطلاق المشاريع الجديدة على زخم قوي من النمو والمدعوم باستثمارات كبيرة في مشاريع التطوير الحضري، بما في ذلك المشروعات الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، لا يسلط معرض Big 5 Global الضوء على الفرص المتوسعة في المنطقة فحسب، بل يعزز أيضاً دوره كنقطة التقاء نهائية للقطاع.

5 فعاليات

ويرافق الحدث هذا العام خمس فعاليات متخصصة تغطي سلسلة القيمة لقطاع البناء بالكامل. وهي تشمل Heavy التي ستعرض أحدث المصانع والآلات والمركبات في العالم، وTotally Concrete التي ستسهم في تحوّل صناعة الخرسانة من خلال جلب تقنيات جديدة وأساليب ومنتجات مستدامة. وتقدّم فعّالية HVAC R Expo أحدث التقنيات التي تسعى للارتقاء بصناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد.

كما تقدم Marble & Stone World ابتكارات في الحجر وتصميم الحجر والآلات والمحاجر، بينما تقدم فعالية Urban Design & Landscape ابتكارات في التصميم والتخطيط الحضري وهندسة المناظر الطبيعية.

وإلى جانب Big 5 Global، يعتبر معرض LiveableCitiesX أبرز حدث يتناول تحديات بناء المدن. أما معرض GeoWorld، الحدث الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، فسوف يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه التقنيات والاستخبارات الجغرافية المكانية . ومع إعادة تعريف إدارة المرافق، سيتناول معرض Future FM التحول المهمّ داخل صناعة إدارة المرافق وسيعمل كمركز لمحترفي هذا المجال.

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