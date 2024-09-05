الذهب يقترب من أعلى مستوى في أسبوع وسط آمال بخفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مقتربة من أعلى مستوى خلال أسبوع مع انخفاض الدولار وعائدات السندات الأمريكية بعد أن دفعت مؤشرات على فقدان سوق العمل للزخم المستثمرين إلى توقع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا الشهر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2509.63 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1623 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة لكنها تخلت عن بعض المكاسب بعد صدور بيانات لقطاع الخدمات الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 2540.10 دولارا

للأوقية.

وأظهرت بيانات أن عدد من حصلوا على فرص عمل في القطاع الخاص الأمريكي في أغسطس كان الأقل في ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو ما يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل. ويأتي هذا في أعقاب بيانات صدرت أمس الأربعاء أظهرت انخفاضا حادا في فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يوليو .

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يراهن المتعاملون بنسبة 61 بالمئة على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وبنحو 39 بالمئة على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس الأربعاء إن مجلس الاحتياطي الاتحادي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على قوة سوق العمل، لكن الأمر الآن متروك للبيانات الاقتصادية الواردة لتحديد مقدار ذلك الخفض.

وتتجه الأنظار حاليا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غدا الجمعة.

وقال هان تان كبير محللي السوق في مجموعة إكزينيتي "إذا كان معدل البطالة في أغسطس يطابق معدل يوليو البالغ 4.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، فإن ذلك من شأنه أن يعيد الذهب إلى أعلى مستوياته القياسية مع تكثيف الأسواق للمراهنات على خفض أسعار الفائدة بحجم كبير".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 28.78 دولارا للأوقية وقفز البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 930.70 دولارا وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 943 دولارا.





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