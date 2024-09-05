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وكيل الشؤون المالية يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

9/5/2024 7:28:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬يوسف‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الحمود‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الدورة‭ (‬114‭) ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوزاري،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬القاهرة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬المهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬استعراض‭ ‬تقرير‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬متابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرارات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭(‬113‭) ‬للمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬ونشاط‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة،‭ ‬ونتائج‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنتين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمجلس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬استكمال‭ ‬متطلبات‭ ‬منطقة‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬العربية‭ ‬الكبرى‭ ‬وتطورات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجمركي‭ ‬العربي،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬بشأن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬ومحاور‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬العربي،‭ ‬وتطوير‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفلسطيني‭.‬

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