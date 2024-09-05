وكيل الشؤون المالية يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس يوسف عبد الله الحمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد أمس بمقر الجامعة في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت استعراض تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ(113) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط الأمانة العامة، ونتائج أعمال اجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية والمجلس على مستوى كبار المسؤولين، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات فيما يخص استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة الجهود العربية بشأن الاستثمار في الدول العربية، ومحاور الأمن الغذائي العربي، وتطوير التنمية المستدامة في المنطقة العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
كلمات دالة
MENAFN05092024000055011008ID1108642839
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.