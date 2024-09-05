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تكريم المشروعات والشخصيات البحرينية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الخليجي

9/5/2024 7:27:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬المشروعات‭ ‬والشخصيات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والمقام‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭. ‬

حيث‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السندي‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬الشخصية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وفازت‭ ‬جمعية‭ ‬حفظ‭ ‬النعمة‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬مشروعات‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬نظراً‭ ‬للجهود‭ ‬والمساهمات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬خلف‭ ‬العصفور‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بإسهامات‭ ‬المكرمين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب،‭ ‬وريادتهم‭ ‬وتميزهم‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ودورهم‭ ‬وعطاءاتهم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والخيرية‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والإنمائي‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتطور‭ ‬العمل‭ ‬التنموي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعطاءات‭ ‬روادها‭ ‬ومساهماتهم‭ ‬الجليلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬الجميع‭. ‬

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