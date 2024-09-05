تكريم المشروعات والشخصيات البحرينية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الخليجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية حفل تكريم المشروعات والشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقام على هامش أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، بمشاركة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
حيث تم تكريم عبدالعزيز السندي من مملكة البحرين ضمن فئة الشخصية الرائدة في العمل الاجتماعي، وفازت جمعية حفظ النعمة من مملكة البحرين عن فئة مشروعات القطاع الأهلي، بينما فاز بنك البحرين الوطني، عن فئة القطاع الخاص، نظراً للجهود والمساهمات النوعية التي يقدمها في خدمة المجتمع.
وبهذه المناسبة، أشاد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، بإسهامات المكرمين من البحرين في دفع مسيرة العمل الاجتماعي إلى مستويات أرحب، وريادتهم وتميزهم في إحداث الأثر الإيجابي في المجتمع، ودورهم وعطاءاتهم الإنسانية والخيرية وتميزها في مجالات العمل التطوعي والإنمائي.
كما أعرب عن اعتزازه بتطور العمل التنموي في مملكة البحرين وعطاءات روادها ومساهماتهم الجليلة في إطار الشراكة المجتمعية التي تعود بالنفع والخير على الجميع.
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