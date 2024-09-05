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الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين تشيد بالعفو الملكي

9/5/2024 7:27:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬457‭ ‬محكومًا‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وأكدت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العفو‭ ‬جاء‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬مراسيم‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬صدرت‭ ‬في‭ ‬الشهور‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتضع‭ ‬في‭ ‬بؤرتها‭ ‬الإعلاء‭ ‬من‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬وقيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬كافة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬فئات‭ ‬النزلاء،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬مصلحة‭ ‬هؤلاء‭ ‬النزلاء‭ ‬وذويهم‭ ‬اجتماعيًا‭ ‬وأسريًا‭ ‬ونفسيًا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬مواتية‭ ‬لإعادة‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬كمواطنين‭ ‬يحترمون‭ ‬القانون‭ ‬ويسهمون‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬وتقدمه‭ ‬وازدهاره‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بكل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬النزلاء؛‭ ‬منها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والقضاء‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الانتصاف‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬تضافرت‭ ‬جهودها‭ ‬المتكاملة‭ ‬لتقديم‭ ‬نموذج‭ ‬رائد‭ ‬يضاهي‭ -‬إن‭ ‬لم‭ ‬يتفوق‭- ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬فئات‭ ‬النزلاء،‭ ‬ويأخذ‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالبعد‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المتبعة‭ ‬بشأن‭ ‬إصلاحهم‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيلهم‭. ‬

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