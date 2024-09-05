رئيس الغرفة: لفتة إنسانية سامية تعكس روح الرحمة والتسامح التي تتميز بها البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬أسمى‭ ‬اللفتات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للمحكومين‭ ‬إيمانًا‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬بأهمية‭ ‬إتاحة‭ ‬فرصة‭ ‬جديدة‭ ‬لهم‭ ‬للاندماج‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتغيير،‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬روح‭ ‬المودة‭ ‬والرحمة‭ ‬والتسامح‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتسعى‭ ‬دوماً‭ ‬لترسيخها‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬يسوده‭ ‬السلام‭ ‬والرخاء،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬هو‭ ‬ترسيخ‭ ‬لاستدامة‭ ‬وتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬التكامل‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التطور‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والأصعدة‭.‬

وقال‭ ‬ناس‭: ‬إن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬يمثل‭ ‬استمرارية‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بشموليتها‭ ‬واستهدافها‭ ‬لكل‭ ‬الفئات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الحقوقية‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منهجية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬ركائزها‭ ‬الرحمة‭ ‬والعفو‭ ‬والتسامح‭ ‬بما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الإطارين‭ ‬الدستوري‭ ‬والقانوني‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬المسؤولة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والسلم‭ ‬المجتمعي‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬التنمية‭ ‬والتقدم‭ ‬والبناء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ولصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬الإنسان‭ ‬بمكونات‭ ‬إيجابية‭ ‬تدفعه‭ ‬الى‭ ‬النهوض‭ ‬بالوطن‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوره‭ ‬وازدهاره،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬وغير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بمفهومه‭ ‬الشامل‭ ‬تتجسد‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المحكومين‭ ‬ودمجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التطور‭ ‬القانوني‭ ‬والمؤسسي‭ ‬الذي‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفكار‭ ‬مبتكرة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬الحريات‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭. ‬وشدد‭ ‬ناس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بذلت‭ ‬جهودا‭ ‬كبيرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وسعت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬لترسيخ‭ ‬مبدأ‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬والحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬والسياسات،‭ ‬اتساقاً‭ ‬مع‭ ‬منهجية‭ ‬المملكة‭ ‬وسياساتها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬والمرأة،‭ ‬وأصحاب‭ ‬الهمم،‭ ‬والسجناء،‭ ‬مثمناً‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬ذات‭ ‬الشأن‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إبراز‭ ‬ريادة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬وأنظمة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للمملكة‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والتطور‭ ‬والازدهار‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬والأصعدة‭. ‬

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