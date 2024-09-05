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ماكرون يكلف ميشال بارنييه تشكيل الحكومة الفرنسية المقبلة

9/5/2024 7:27:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬كلف‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬مفاوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬بريكست‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه،‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المقبلة‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭. ‬وبارنييه‭ (‬73‭ ‬عاما‭) ‬أكبر‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬فرنسا‭ ‬الحديث‭ ‬وكُلف‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أضافت‭ ‬الرئاسة‭. ‬

ومنذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬توقع‭ ‬سياسيون‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬الإعلان‭ ‬الوشيك‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬خلفا‭ ‬لغابريال‭ ‬أتال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أفرزت‭ ‬الانتخابات‭ ‬واقعا‭ ‬سياسيا‭ ‬معقدا‭ ‬بعدم‭ ‬حصول‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬الرئيسيين‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬صريحة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬التداول‭ ‬باسم‭ ‬شخصيتين‭ ‬كأبرز‭ ‬الخيارات‭ ‬لهذا‭ ‬المنصب‭ ‬وهما‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاشتراكي‭ ‬السابق‭ ‬برنار‭ ‬كازنوف‭ ‬والقيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الجمهوريين‭ ‬اليميني‭ ‬كزافييه‭ ‬برتران‭. ‬لكن‭ ‬حسابات‭ ‬البرلمان‭ ‬لم‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحتهما‭. ‬

ففي‭ ‬فرنسا‭ ‬يعين‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يؤكده‭ ‬البرلمان‭. ‬وواجه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬برتران‭ ‬وكازنوف‭ ‬خطر‭ ‬حجب‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الكتلة‭ ‬اليسارية‭ ‬واليمين‭ ‬المتطرف‭. ‬شوهد‭ ‬بارنييه‭ ‬اليميني‭ ‬لدى‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬الإليزيه‭ ‬مع‭ ‬ماكرون‭ ‬ليعود‭ ‬إلى‭ ‬السياسة‭ ‬من‭ ‬الباب‭ ‬العريض‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭. ‬وابتعد‭ ‬عن‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬الفرنسية‭ ‬منذ‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬دعم‭ ‬حزبه‭ ‬‮«‬الجمهوريين‮»‬‭ ‬لمواجهة‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬للرئيس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السابق‭ ‬المخضرم‭ ‬ومفوض‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬متوافق‭ ‬مع‭ ‬ماكرون‮»‬‭ ‬ولديه‭ ‬حظوظ‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬تأييد‭ ‬البرلمان‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتها‭ ‬طالبا‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬بارنييه‭ ‬‮«‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬اليمين‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مصدر‭ ‬إزعاج‭ ‬لليسار‮»‬‭. ‬

وعلقت‭ ‬المرشحة‭ ‬السابقة‭ ‬للانتخابات‭ ‬زعيمة‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬مارين‭ ‬لوبن‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬التجمع‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تتزعمه‭ ‬‮«‬سينتظر‭ ‬سماع‭ ‬خطاب‭ ‬بارنييه‭ ‬بشأن‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬قبل‭ ‬تحديد‭ ‬موقف‭ ‬بشأن‭ ‬منحه‭ ‬الثقة‭ ‬أم‭ ‬لا‭. ‬بدوره‭ ‬قال‭ ‬جان‭ ‬لوك‭ ‬ميلانشون‭ ‬اليساري‭ ‬الراديكالي،‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬حزبه‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬الأبية‮»‬‭ ‬وحلفاء‭ ‬آخرين‭ ‬إلى‭ ‬كتلة‭ ‬اليسار،‭ ‬إن‭ ‬تكليف‭ ‬ماكرون‭ ‬السياسي‭ ‬اليميني‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الانتخابات‭ ‬‮«‬سُرقت‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬اعتبر‭ ‬زعيم‭ ‬الاشتراكيين‭ ‬أوليفييه‭ ‬فور‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬تدخل‭ ‬‮«‬في‭ ‬أزمة‭ ‬حكم‮»‬‭.‬

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