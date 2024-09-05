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بوتين يؤكد أن السيطرة على دونباس ((أولوية)) ويبدي استعدادا للتفاوض مع كييف

9/5/2024 7:27:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

موسكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬الأولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬حيث‭ ‬يُحرز‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬تقدّما،‭ ‬مشيرا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬قوات‭ ‬تدفع‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أبدى‭ ‬بوتين‭ ‬استعداده‭ ‬لإجراء‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬عُقدت‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ذلك،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬موسكو‭ ‬تستبعد‭ ‬أي‭ ‬نقاش‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭. ‬

وبدأت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬هجوما‭ ‬عسكريا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬المقاومة‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬اضطرّ‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الى‭ ‬الانسحاب‭ ‬في‭ ‬ربيع‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُواجه‭ ‬انتكاسات‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬وفي‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية‭. ‬ودفع‭ ‬ذلك‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬تعبئة‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جنود‭ ‬الاحتياط‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬2022،‭ ‬وإعلان‭ ‬ضمّ‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية،‭ ‬وهي‭ ‬لوغانسك‭ ‬ودونيتسك‭ ‬وخيرسون‭ ‬وزابوريجيا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بالكامل‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬خلال‭ ‬منتدى‭ ‬اقتصادي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأقصى‭ ‬الروسي‭: ‬إنّ‭ ‬‮«‬التحرير‮»‬‭ ‬الكامل‭ ‬لدونباس‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬منطقتي‭ ‬لوغانسك‭ ‬ودونيتسك‭ ‬هو‭ ‬‮«‬أولويتنا‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬تصميمه‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭ ‬رغم‭ ‬الأضرار‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاقتصادية‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬شرطا‭ ‬مسبقا‭ ‬قبل‭ ‬أي‭ ‬محادثات،‭ ‬أن‭ ‬تنسحب‭ ‬كييف‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المناطق،‭ ‬وهو‭ ‬مطلب‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وحلفائها‭ ‬الغربيين‭.‬

وبينما‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬يحرز‭ ‬تقدما‭ ‬بطيئا‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬عام،‭ ‬شنّت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أغسطس‭ ‬هجوما‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬كييف‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭ ‬المربّعة،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬لجيش‭ ‬أجنبي‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭. ‬وبعد‭ ‬أيام،‭ ‬ظهر‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬وبدا‭ ‬منزعجا‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬جراء‭ ‬سهولة‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬أراضٍ‭ ‬روسية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقاومة‭ ‬تُذكر‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬إنّ‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬إجبار‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬نشر‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬و«وقف‭ ‬هجومنا‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‮»‬‭. ‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬فشل‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تواصل‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬دونباس،‭ ‬خصوصا‭ ‬باتجاه‭ ‬بوكروفسك‭ ‬التي‭ ‬تعدّ‭ ‬تقاطع‭ ‬طرق‭ ‬وسكك‭ ‬حديد‭ ‬مهمّا‭ ‬للخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬للقوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬هل‭ ‬نجح‭ (‬التكتيك‭ ‬الأوكراني‭)‬؟‭ ‬لا‭!‬‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬العكس‭... ‬أضعف‭ ‬العدو‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬رئيسية،‭ ‬فيما‭ ‬سرّع‭ ‬جيشنا‭ ‬عملياته‭ ‬الهجومية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الشرقية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مُنيت‭ ‬بـ«خسائر‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية،‭ ‬فأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬قواتنا‭ ‬المسلحة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬وبدأت‭ ‬دحر‭ (‬العدو‭) ‬تدريجا‭ ‬من‭ ‬أراضينا‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬البلدات‭.‬

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