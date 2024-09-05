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ختام الدورة التدريبية للسيدات باتحاد التنس

9/5/2024 7:27:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأولى‭ ‬لتعليم‭ ‬التنس‭ ‬للسيدات‭ ‬بإقامة‭ ‬منافسات‭ ‬زوجي‭ ‬اللاعبات‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬باتحاد‭ ‬التنس‭ ‬لنشر‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬أوسع‭ ‬نطاق‭ ‬لتشجيع‭ ‬السيدات‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وأقيمت‭ ‬الفعاليات‭ ‬التنافسية‭ ‬أمس‭ ‬بحضور‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬ومحمد‭ ‬سلمان‭ ‬مدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية،‭ ‬وجميلة‭ ‬النشابة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬وعضوات‭ ‬اللجنة‭ ‬نيله‭ ‬المير‭ ‬وفاطمة‭ ‬فخرو‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬وبإشراف‭ ‬من‭ ‬الكابتن‭ ‬محمود‭ ‬سعيد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المعتمدين‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬وبرعاية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للسينما‭ (‬سينيكو‭).‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬مسابقات‭ ‬زوجي‭ ‬التنس‭ ‬الأرضي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭ ‬للمجموعة‭ ‬الأولى‭: ‬زينب‭ ‬حاجي‭ ‬وجميلة‭ ‬النشابة‭ (‬المركز‭ ‬الأول‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬ردينه‭ ‬العلوي‭ ‬وغرام‭ ‬عيسى‭ (‬المركز‭ ‬الثاني‭) ‬أما‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬تغلبت‭ ‬دينا‭ ‬الريفي‭ ‬وفاطمة‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬المجموعة‭ ‬محققين‭ (‬المركز‭ ‬الأول‭) ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬نوف‭ ‬أحمد‭ ‬ونيله‭ ‬الدوي‭ (‬المركز‭ ‬الثاني‭) ‬ضمن‭ ‬ذات‭ ‬التصفيات‭ ‬للمجموعة‭. ‬

اما‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬والخامسة‭ ‬للسيدات‭ ‬فقد‭ ‬شهدت‭ ‬منافسة‭ ‬عالية‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬معصومة‭ ‬ابراهيم‭ ‬وفاطمة‭ ‬عيد‭ ‬المركز‭ ‬الأول،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬لصالح‭ ‬رغداء‭ ‬العلوي‭ ‬وسارة‭ ‬الذوادي‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬للسيدات‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الجديدة‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬بهدف‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬تقنيات‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬للنساء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬مبتدئة‭ ‬أو‭ ‬لديها‭ ‬خبرة‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬التنس،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المسائية‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬خلال‭ ‬الأوقات‭ ‬التالية‭: ‬8-9‭ ‬مساء‭ (‬الأحد‭ ‬والثلاثاء‭) ‬أو‭ (‬الاثنين‭ ‬والأربعاء‭).‬


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