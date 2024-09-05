ختام الدورة التدريبية للسيدات باتحاد التنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختمت يوم أمس فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتعليم التنس للسيدات بإقامة منافسات زوجي اللاعبات وذلك ضمن خطط اللجنة النسائية باتحاد التنس لنشر اللعبة على أوسع نطاق لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة بمملكة البحرين.
وأقيمت الفعاليات التنافسية أمس بحضور فؤاد الرويعي أمين سر الاتحاد ومحمد سلمان مدير المنتخبات الوطنية، وجميلة النشابة رئيس اللجنة النسائية وعضوات اللجنة نيله المير وفاطمة فخرو على ملاعب الاتحاد بمدينة عيسى، وبإشراف من الكابتن محمود سعيد وعدد من المدربين المعتمدين بالاتحاد، وبرعاية من شركة البحرين للسينما (سينيكو).
وجاءت نتائج مسابقات زوجي التنس الأرضي على النحو التالي للمجموعة الأولى: زينب حاجي وجميلة النشابة (المركز الأول)، فيما حققت ردينه العلوي وغرام عيسى (المركز الثاني) أما ضمن تصفيات المجموعة الثانية فقد تغلبت دينا الريفي وفاطمة علي على المجموعة محققين (المركز الأول) فيما حققت نوف أحمد ونيله الدوي (المركز الثاني) ضمن ذات التصفيات للمجموعة.
اما المجموعة الرابعة والخامسة للسيدات فقد شهدت منافسة عالية حيث حققت معصومة ابراهيم وفاطمة عيد المركز الأول، أما المركز الثاني فكان لصالح رغداء العلوي وسارة الذوادي.
الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للسيدات مستمر في دورته الجديدة لشهر سبتمبر بهدف الاستمرارية في تعليم تقنيات لعبة التنس للنساء من مختلف المستويات سواء كانت مبتدئة أو لديها خبرة سابقة في لعبة التنس، وذلك خلال الفترة المسائية وعلى مدى يومين في الأسبوع خلال الأوقات التالية: 8-9 مساء (الأحد والثلاثاء) أو (الاثنين والأربعاء).
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