الأزرق بداية موفقة أمام وصيف بطل آسيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ناصر العنزي
حقق منتخبنا الوطني " الأزرق " بقيادة مدربه الارجنتيني انتونيو بيتزي نقطة ثمينة بعدما أجبر منتخب
الاردن وصيف بطل آسيا على التعادل 1-1 في ملعبه ستاد عمان وجماهيره الغفيرة ، وبفضل تغييرات مثمرة في الشوط الثاني تمكن منتخبنا من تعديل النتيجة وإحراج المضيف في أول مهمة له في نصفيات كأس العالم 2026 بانتظار مواجهة مهمة مع العراق الثلاثاء المقبل على ستاد جابر الدولي.
بدأ مدرب منتخبنا الوطني بيتزي المباراة بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور وسامي الصانع وخالد ابراهيم وفهد الهاجري وسلطان العنزي ومهدي دشتي ورضا هاني وعذبي شهاب وأحمد الظفيري وفيصل زايد ويوسف ناصر ، وتلقى مرمى " الأزرق " هدفا مبكرا عن طريق موسى التعمري بعدما هيأ الكرة لنفسه وسددها بيسراه من خارج منطقة الجزاء الى داخل المرمى (13) ، وشتت هذا الهدف أذهان لاعبينا الذين وقعوا في أخطاء التمرير وعدم السيطرة على الكرة ، وغاب التنظيم الهجومي عن منتخبنا ، ووضح أثر التباعد بين الثلاثي الظفيري وزايد ويوسف ناصر مما صعب من مهمة تهديد مرمى الحارس الاردني يزيد ابوليلى بوجود خط دفاع متماسك بقيادة يزن العرب وعبدالله نصيب ، وكان على لاعبينا التخلص من البطء في تحضيرات الهجمات غير ان خط الوسط افتقد القيادي والمتمكن في تنويع الالعاب ، أما المضيف المنتخب الاردني فقد لعب بكامل عناصره ذات الخبرة والتي حققت وصافة كأس آسيا الأخيرة ، وكان الطرف الافضل في الشوط الأول .
تفوق " الأزرق "
وفي الشوط الثاني ادخل مدرب منتخبنا الوطني تعديلات على صفوفه حيث زج بكل من سلمان بورمية بدلا مهدي دشتي ويوسف ماجد بدلا عذبي شهاب ومعاذ الاصيمع بدلا من احمد الظفيري وحسين اشكناني بدلا من سلطان العنزي وعلي خلف بدلا رضا هاني ، وتحسن حال منتخبنا كثيرا في الشوط الثاني مما كان عليه في الحصة الاولى بعدما نظم هجمات سريعة افتقدت التركيز حتى وقت متأخر من المباراة عندما نجح قائد " الأزرق " يوسف ناصر في ادراك التعادل من ركلة حزاء صحيحة تسبب بها المتألق معاذ الاصيمع نفذها يوسف بإتقان "92+2" متوجا جهود زملائة ومدربهم بيتزي بهدف ونقطة ثمينة بعدما نجحوا في عزل خطوط المنتخب الاردني عن بعضها وكانت لهم الغلبة في هذا الشوط دفاعا وهجوما .
ونقول للاعبي منتخبنا الوطني مازلتم في البداية ولا شك انها نقطة ثمينة ولكن امامكم مهمات أصعب في هذه التصفيات الصعبة .
أدار المباراة طاقم حكام اماراتي بقيادة حكم الساحة عادل النقبي وجاءت قراراته سليمة.
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