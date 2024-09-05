الأزرق بداية موفقة أمام وصيف بطل آسيا

MENAFN - Al-Anbaa) ناصر العنزيحقق منتخبنا الوطني " الأزرق " بقيادة مدربه الارجنتيني انتونيو بيتزي نقطة ثمينة بعدما أجبر الاردن وصيف بطل آسيا على التعادل 1-1 في ملعبه ستاد عمان وجماهيره الغفيرة ، وبفضل تغييرات مثمرة في الشوط الثاني تمكن منتخبنا من تعديل النتيجة وإحراج المضيف في أول مهمة له في نصفيات كأس العالم 2026 بانتظار مواجهة مهمة مع العراق الثلاثاء المقبل على ستاد جابر الدولي.بدأ مدرب منتخبنا الوطني بيتزي المباراة بتشكيلة مكونة من سليمان عبدالغفور وسامي الصانع وخالد ابراهيم وفهد الهاجري وسلطان العنزي ومهدي دشتي ورضا هاني وعذبي شهاب وأحمد الظفيري وفيصل زايد ويوسف ناصر ، وتلقى مرمى " الأزرق " هدفا مبكرا عن طريق موسى التعمري بعدما هيأ الكرة لنفسه وسددها بيسراه من خارج منطقة الجزاء الى داخل المرمى (13) ، وشتت هذا الهدف أذهان لاعبينا الذين وقعوا في أخطاء التمرير وعدم السيطرة على الكرة ، وغاب التنظيم الهجومي عن منتخبنا ، ووضح أثر التباعد بين الثلاثي الظفيري وزايد ويوسف ناصر مما صعب من مهمة تهديد مرمى الحارس الاردني يزيد ابوليلى بوجود خط دفاع متماسك بقيادة يزن العرب وعبدالله نصيب ، وكان على لاعبينا التخلص من البطء في تحضيرات الهجمات غير ان خط الوسط افتقد القيادي والمتمكن في تنويع الالعاب ، أما المضيف المنتخب الاردني فقد لعب بكامل عناصره ذات الخبرة والتي حققت وصافة كأس آسيا الأخيرة ، وكان الطرف الافضل في الشوط الأول .

تفوق " الأزرق "

وفي الشوط الثاني ادخل مدرب منتخبنا الوطني تعديلات على صفوفه حيث زج بكل من سلمان بورمية بدلا مهدي دشتي ويوسف ماجد بدلا عذبي شهاب ومعاذ الاصيمع بدلا من احمد الظفيري وحسين اشكناني بدلا من سلطان العنزي وعلي خلف بدلا رضا هاني ، وتحسن حال منتخبنا كثيرا في الشوط الثاني مما كان عليه في الحصة الاولى بعدما نظم هجمات سريعة افتقدت التركيز حتى وقت متأخر من المباراة عندما نجح قائد " الأزرق " يوسف ناصر في ادراك التعادل من ركلة حزاء صحيحة تسبب بها المتألق معاذ الاصيمع نفذها يوسف بإتقان "92+2" متوجا جهود زملائة ومدربهم بيتزي بهدف ونقطة ثمينة بعدما نجحوا في عزل خطوط المنتخب الاردني عن بعضها وكانت لهم الغلبة في هذا الشوط دفاعا وهجوما .

ونقول للاعبي منتخبنا الوطني مازلتم في البداية ولا شك انها نقطة ثمينة ولكن امامكم مهمات أصعب في هذه التصفيات الصعبة .

أدار المباراة طاقم حكام اماراتي بقيادة حكم الساحة عادل النقبي وجاءت قراراته سليمة.