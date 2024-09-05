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الكويت ضمن أهم العاملين بسوق تكرير النفط العالمي

9/5/2024 7:26:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قال تقرير حديث صادر عن شركة «بيزنس ريسيرتش كومباني» إن مؤسسة البترول الكويتية تعتبر من أهم الشركات الرئيسية العاملة في سوق المنتجات البترولية المكررة عالميا، بالاضافة إلى شركات عالمية منها شركة أرامكو السعودية، وشركات إكسون موبيل وشيفرون الاميركية وشل الهولندية، وتوتال إس إيه الفرنسية وشركة البترول الوطنية الصينية وغيرها الكثير.
وتوقع التقرير أن يشهد حجم سوق المنتجات البترولية المكررة العالمي نموا ثابتا في السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه ارتفع من مستوى 2.63 تريليون دولار في عام 2023، ليصل إلى 2.75 تريليون دولار في عام 2024، ليواصل النمو ويبلغ مستوى 3.24 تريليونات دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2%.
وتناول التقرير الذي جاء بعنوان «أبحاث سوق المنتجات البترولية المكررة العالمي»، حجم هذا السوق ومعدل النمو وتحليل الحصص والحصص الإقليمية وتحليل المنافسين والقطاعات التفصيلية والاتجاهات والفرص، وتوقعات صناعة المشتقات النفطية حتى عام 2028.
وعزا التقرير هذا النمو إلى زيادة الطلب على النفط الخام والغاز وزيادة الطلب على الكهرباء، حيث تشمل الاتجاهات الرئيسية في فترة التوقعات، التركيز على توسعات مرافق التكرير الجديدة وتوسيع طاقاتها التكريرية وابتكارات المنتجات وزيادة الاستثمارات والاندماجات والاستحواذات.
وذكر ان مصافي النفط تطبق بشكل متزايد تقنيات التقاط الكربون وتخزينه لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تتضمن هذه التقنيات ايضا عمليات حبس ثاني اكسيد وتخزينه تحت الأرض لمنع انطلاقه في الغلاف الجوي، وتسلط مشاريع مثل مبادرة شركة شل والمبادرات العالمية الأخرى الرامية لالتقاط ما يصل إلى 40 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، الضوء على إمكانات التكنولوجيا في خفض الانبعاثات.
وتتم تجزئة سوق المنتجات البترولية المكررة التي يغطيها التقرير من حيث النوع إلى الديزل والبنزين وزيت الوقود والكيروسين والمشتقات النفطية المكررة الأخرى فمن حيث الكثافة هناك المكثفات الخفيفة والمتوسطة والزيوت الثقيلة، ومن حيث الاستخدام هناك استخدامات الوقود، والكيماويات والتطبيقات الاخرى.
ويتم الحصول على المنتجات البترولية المكررة من خلال تكرير البترول. وتتمتع المنتجات البترولية المكررة بخصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة اعتمادا على نوع النفط الخام وإجراءات التكرير اللاحقة، وتعتبر منطقة آسيا الباسيفك أكبر الأقاليم التي تحتضن أسواق المنتجات النفطية المكررة.

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