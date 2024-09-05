الكويت ضمن أهم العاملين بسوق تكرير النفط العالمي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمود عيسى
قال تقرير حديث صادر عن شركة «بيزنس ريسيرتش كومباني» إن مؤسسة البترول الكويتية تعتبر من أهم الشركات الرئيسية العاملة في سوق المنتجات البترولية المكررة عالميا، بالاضافة إلى شركات عالمية منها شركة أرامكو السعودية، وشركات إكسون موبيل وشيفرون الاميركية وشل الهولندية، وتوتال إس إيه الفرنسية وشركة البترول الوطنية الصينية وغيرها الكثير.
وتوقع التقرير أن يشهد حجم سوق المنتجات البترولية المكررة العالمي نموا ثابتا في السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه ارتفع من مستوى 2.63 تريليون دولار في عام 2023، ليصل إلى 2.75 تريليون دولار في عام 2024، ليواصل النمو ويبلغ مستوى 3.24 تريليونات دولار بحلول عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2%.
وتناول التقرير الذي جاء بعنوان «أبحاث سوق المنتجات البترولية المكررة العالمي»، حجم هذا السوق ومعدل النمو وتحليل الحصص والحصص الإقليمية وتحليل المنافسين والقطاعات التفصيلية والاتجاهات والفرص، وتوقعات صناعة المشتقات النفطية حتى عام 2028.
وعزا التقرير هذا النمو إلى زيادة الطلب على النفط الخام والغاز وزيادة الطلب على الكهرباء، حيث تشمل الاتجاهات الرئيسية في فترة التوقعات، التركيز على توسعات مرافق التكرير الجديدة وتوسيع طاقاتها التكريرية وابتكارات المنتجات وزيادة الاستثمارات والاندماجات والاستحواذات.
وذكر ان مصافي النفط تطبق بشكل متزايد تقنيات التقاط الكربون وتخزينه لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تتضمن هذه التقنيات ايضا عمليات حبس ثاني اكسيد وتخزينه تحت الأرض لمنع انطلاقه في الغلاف الجوي، وتسلط مشاريع مثل مبادرة شركة شل والمبادرات العالمية الأخرى الرامية لالتقاط ما يصل إلى 40 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، الضوء على إمكانات التكنولوجيا في خفض الانبعاثات.
وتتم تجزئة سوق المنتجات البترولية المكررة التي يغطيها التقرير من حيث النوع إلى الديزل والبنزين وزيت الوقود والكيروسين والمشتقات النفطية المكررة الأخرى فمن حيث الكثافة هناك المكثفات الخفيفة والمتوسطة والزيوت الثقيلة، ومن حيث الاستخدام هناك استخدامات الوقود، والكيماويات والتطبيقات الاخرى.
ويتم الحصول على المنتجات البترولية المكررة من خلال تكرير البترول. وتتمتع المنتجات البترولية المكررة بخصائص فيزيائية وكيميائية مختلفة اعتمادا على نوع النفط الخام وإجراءات التكرير اللاحقة، وتعتبر منطقة آسيا الباسيفك أكبر الأقاليم التي تحتضن أسواق المنتجات النفطية المكررة.
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