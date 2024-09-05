الداخلية تحذر مجددا لا نطلب أي بيانات بنكية عبر الاتصال المرئي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
جددت وزارة الداخلية تحذيرها للجميع من عمليات نصب واحتيال، لوحظ ظهورها مؤخرا بكثرة، يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خارج الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين هواتف
وبرامج اتصال إلكترونية مرئية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني «إنها حذرت أكثر من مرة لعدم الوقوع في فخ هذه العصابات الاحتيالية»، مؤكدة أنها لا تقوم بالتواصل مع الأفراد عن طريق الاتصال المرئي ولا تطلب منهم أي بيانات بنكية.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة، مشيرة إلى أنه «يجري متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها».
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