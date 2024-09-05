الداخلية تحذر مجددا لا نطلب أي بيانات بنكية عبر الاتصال المرئي

MENAFN - Al-Anbaa) جددت وزارة الداخلية تحذيرها للجميع من عمليات نصب واحتيال، لوحظ ظهورها مؤخرا بكثرة، يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خارج الكويت بانتحال صفة رجال الأمن مستخدمين وبرامج اتصال إلكترونية مرئية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني «إنها حذرت أكثر من مرة لعدم الوقوع في فخ هذه العصابات الاحتيالية»، مؤكدة أنها لا تقوم بالتواصل مع الأفراد عن طريق الاتصال المرئي ولا تطلب منهم أي بيانات بنكية.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين إلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل هذه المكالمات المشبوهة، مشيرة إلى أنه «يجري متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها».