منصة فخرنا تتيح لشركات القطاع الخاص إدراج الشواغر والفرص الوظيفية

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانأكدت مصادر بالهيئة العامة للقوى العاملة ان منصة «فخرنا لتوظيف العمالة الوطنية» مستمرة في استقبال الطلبات ولا تنحصر في تسجيل العمالة الوطنية، بل تتيح هذه الخدمة لأصحاب الشركات تسجيل وإدراج الشواغر والفرص الوظيفية المتوافرة لديهم في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة ليتم التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل بناء على المؤهلات والشروط الخاصة بالشركة، مشيرة في تصريح لـ«الأنباء» إلى أن الفئات المستهدفة هي شركات القطاع الخاص (عقد أهلي)، شركات العقود الحكومية، وشركات لائحة الإعلان.

وتقدم عدة خدمات، منها تقديم طلب صرف مكافأة الخريجين، بالإضافة إلى طلب صرف بدل بحث عن عمل إلى جانب إتمام المعاملات الدورية لكل من (صرف مكافأة الخريجين - بدل البحث عن عمل - تأمين ضد البطالة)، كما تقوم بعرض الفرص الوظيفية المقدمة من الشركات، من خلال موقع الهيئة العامة للقوى العاملة.

وذكرت المصادر أن الفئات المستهدفة هي: الباحثون عن العمل بالقطاع الخاص، طالبو صرف بدل بحث عن عمل ممن تنطبق عليهم، طالبو صرف مكافأة الخريجين، وطالبو التأمين ضد البطالة، ومقدمو تظلمات مكافأة الخريجين، ومقدمو خدمة استكمال مكافأة الخريجين، وبالنسبة لشروط الصرف أكدت أنها تتم وفقا للقرار الوزاري الذي يحدد الفئات المستهدفة.