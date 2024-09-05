منصة فخرنا تتيح لشركات القطاع الخاص إدراج الشواغر والفرص الوظيفية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
أكدت مصادر بالهيئة العامة للقوى العاملة ان منصة «فخرنا لتوظيف العمالة الوطنية» مستمرة في استقبال الطلبات ولا تنحصر في تسجيل العمالة الوطنية، بل تتيح هذه الخدمة لأصحاب الشركات تسجيل وإدراج الشواغر والفرص الوظيفية المتوافرة لديهم في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة ليتم التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل بناء على المؤهلات والشروط الخاصة بالشركة، مشيرة في تصريح لـ«الأنباء» إلى أن الفئات المستهدفة هي شركات القطاع الخاص (عقد أهلي)، شركات العقود الحكومية، وشركات لائحة الإعلان.
وتقدم عدة خدمات، منها تقديم طلب صرف مكافأة الخريجين، بالإضافة إلى طلب صرف بدل بحث عن عمل إلى جانب إتمام المعاملات الدورية لكل من (صرف مكافأة الخريجين - بدل البحث عن عمل - تأمين ضد البطالة)، كما تقوم بعرض الفرص الوظيفية المقدمة من الشركات، من خلال موقع الهيئة العامة للقوى العاملة.
وذكرت المصادر أن الفئات المستهدفة هي: الباحثون عن العمل بالقطاع الخاص، طالبو صرف بدل بحث عن عمل ممن تنطبق عليهم، طالبو صرف مكافأة الخريجين، وطالبو التأمين ضد البطالة، ومقدمو تظلمات مكافأة الخريجين، ومقدمو خدمة استكمال مكافأة الخريجين، وبالنسبة لشروط الصرف أكدت أنها تتم وفقا للقرار الوزاري الذي يحدد الفئات المستهدفة.
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