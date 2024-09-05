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إصابة مواطنين في هجوم للمستعمرين على عاطوف بالأغوار الشمالية

9/5/2024 7:18:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس /PNN- اعتدى مستعمرون، مساء اليوم الخميس، على مواطنين في منطقة عاطوف بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن المستعمرين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا المواطنين خضر كايد بني عودة، وخضر شحادة بني عودة، خلال تواجدهما في أراضيهما في منطقة عاطوف شرق بلدة طمون، واعتدوا عليهما بالضرب.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة المواطنين، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث أصيبا برضوض بين الخفيفة والمتوسطة

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