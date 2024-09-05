الاتحاد العام لرياضة المرأة ينظم الملتقى الثاني ويكرم صاحبات الإنجازات

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، نظم اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، أول من أمس، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، الملتقى الثاني لرياضة المرأة، بالمنطقة الرقمية بميناء زايد في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، الرياضة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنواب والأمناء وأعضاء مجالس الإدارات، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الرياضية واللاعبات وأمهاتهن.

ويسلط الملتقى الثاني لرياضة المرأة الضوء سنوياً، على الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارات، في ملف تمكين المرأة بالمجال الرياضي، وتعزيز الصورة المشرفة لإنجازاتها ونجاحاتها في مختلف المحافل الرياضية، إلى جانب إطلاق حزمة مبادرات نوعية، تدعم حضور المرأة في المجال الرياضي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار والعمل على تنمية مهاراتها وإمكاناتها واستشراف مستقبل المرأة في مختلف الألعاب الرياضية.

ورفع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، في كلمته الافتتاحية، أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، على دعمها الكبير للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الرياضي، مثمناً رعايتها الكريمة لهذا الملتقى.

وقال معاليه إنه لطالما كانت المرأة الإماراتية محل فخر ومصدر إلهام لنا جميعاً، حيث أثبتت بقدراتها وإنجازاتها أنها ركن أصيل في حاضر ومستقبل مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

وأضاف ((نفخر اليوم بتواجد أكثر من 10 آلاف لاعبة في الاتحادات الرياضية الوطنية، ويعكس هذا التزايد في عدد الرياضيات الإماراتيات على الساحة الرياضية المحلية والعالمية، التزام قطاع الرياضة بالدولة بدعم المرأة الإماراتية وتمكينها، ترجمة لرؤى وتوجهات القيادة الرشيدة، التي تتبنى نهجاً واضحاً لتمكين المرأة في كافة القطاعات)).

وتابع ((فخورون بمساهمات المرأة الإماراتية في المناصب الإدارية في الاتحادات الرياضية المحلية والإقليمية، مثل نورة الجسمي، والدكتورة هدى المطروشي)).

كما أعرب معاليه عن فخره بتمثيل 4 لاعبات لدولة الإمارات في أولمبياد باريس 2024، و6 لاعبات في دورة الألعاب البارالمبية الجارية حالياً.

وتوجه معاليه بالشكر لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، لدوره الريادي في النهوض بالرياضة النسائية على النطاق المحلي والخليجي، ما أسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية والخليجية رياضياً في المحافل الإقليمية والدولية.

تكريم

وخلال الملتقى تم تكريم أمهات بطلات الإمارات في مختلف الرياضات بجانب تكريم بطلات الإمارات المشاركات في أولمبياد باريس، ونخبة من اللاعبات المميزات في مختلف الرياضات.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة ((نهنئ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) على دعمها الذي أثمر وأينع قصصاً نفخر بها، ونهنئ بنت الإمارات على إنجازاتها الرياضية المشرفة، لقد كان من دواعي سرورنا الاحتفاء بإنجازات الرياضة النسائية في دولة الإمارات في ظل دعم قيادتنا الرشيدة، خلال فعاليات الملتقى الثاني لرياضة المرأة، ذلك الحدث السنوي الذي يضم الاتحادات الرياضية الداعمة للرياضة النسائية في الدولة، للوقوف معاً على ما تحقق من إنجازات وتبادل الخبرات والتجارب، واستعراض أفضل الممارسات، وإتاحة المجال للتلاقي بين صناع القرار في الدولة، لتعزيز سبل التعاون لدعم المرأة الرياضية في مختلف الرياضات)).

من جانبه ثمن الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف، الدعم المتواصل والاهتمام المستمر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، في سبيل تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات وخاصة المجال الرياضي، مشيراً أن الملتقى الرياضي الثاني للمرأة،يمثل صورة متفردة من الإبداع ومرحلة جديدة لتحفيز المرأة الإماراتية نحو تحقيق التميز، واحتلال المكانة الأولى في كافة المحافل والميادين الرياضة النسائية إقليمياً وعالمياً.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن المرأة الإماراتية بمتابعة ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، حققت مكانتها الرفيعة في المجتمع، وأظهرت قدراتها في جميع المجالات، ووصلت إلى المراكز القيادية في المجالات الرياضية المختلفة.

وأوضح العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، أن الرياضة النسائية في الإمارات تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات))، والتي تقف خلف هذه الإنجازات المتحققة.x وقالت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية ((فخورون بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وملتزمون بتطبيق مبادئ ميثاق رياضة المرأة الإماراتية لتحقيق الاستدامة والمساواة بين الجنسين)).

وأكدت الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي للخماسي الحديث، أن هذا الملتقى يمثل فرصة فريدة لتعزيز دور المرأة الإماراتية في الرياضة وإبراز إنجازاتها.