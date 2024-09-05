مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة محمد ناصر المري

مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة محمد ناصر المري
التاريخ
9/5/2024 7:18:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم عدد من المسؤولين والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، محمد ناصر سيف المري، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي.
وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.
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