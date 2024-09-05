مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة محمد ناصر المري

قدم عدد من المسؤولين والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله تعالى، محمد ناصر سيف المري، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي.

وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.