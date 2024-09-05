حميد النعيمي 43 عاماً في بناء نهضة عجمان وتعزيز مكانة الإمارات

تزخر مسيرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بسجل حافل بالإنجازات والعطاء والعمل والتميز، وأسهمت هذه المسيرة في تعزيز ريادة دولة الإمارات وبناء نهضة عجمان وتطورها، إذ شهدت الإمارة في عهده الزاهر نهضة كبيرة غير مسبوقة شملت جميع المجالات.

وتحل اليوم الذكرى الـ 43 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، حيث حمل منذ السادس من سبتمبر 1981 الأمانة ليواصل مسيرة الإنجازات وتعزيز نهضة عجمان وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة بين دول العالم في ظل قيادتها الرشيدة.

قائد استثنائي

ويعد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي واحداً من صناع الاتحاد، حيث شارك سموه في صناعة الحدث منذ بدايته الأولى، مرافقاً أو ممثلاً لوالده الراحل الشيخ راشد بن حميد، رحمه الله، فسموه قائد استثنائي من القيادات الوطنية التي حملت مشاعل التطور والتقدم في المسيرة التنموية للدولة، وعمل بجد وإخلاص من أجل تعزيز مسيرة الاتحاد وترسيخ أركانه. اكتسب سموه المعرفة والخبرة وفنون القيادة، وتدرب على شؤون الحكم والإدارة منذ صغره، من خلال قربه الدائم من مركز صناعة القرار، فقد كان الساعد الأيمن لوالده وأكثر أبنائه اقتراباً منه والتصاقاً به، ومنذ عام 1960 اختاره ولياً للعهد، فتولى الأمر بأمانة واقتدار، وشارك والده وضع اللبنات الأولى لبناء عجمان الحديثة.

نهضة

وشهدت إمارة عجمان في عهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، نهضة كبرى في جميع المجالات والقطاعات والميادين، ارتكزت على رؤية ثاقبة وعزيمة قوية وتخطيط محكم لبناء إمارة عصرية، إذ تم تحديث الدوائر المحلية ومواكبتها لثورة الاتصال والمعلومات وتعزيز منصاتها الرقمية وربطها بالدوائر الاتحادية حسب اختصاصاتها، واعتماد تلك الدوائر على الشباب المواطن المتعلم، واستحداث قوانين جديدة، وتطوير وإصلاح مجموعة من القوانين السارية، وإطلاق مبادرات ومشاريع في عجمان أسهمت في رخاء وبناء الإنسان.

ولد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي في مدينة عجمان، وتلقى تعليماً متميزاً، وأحب العلم والأدب، وتدرب على الفروسية والفنون القتالية، كما تدرب على شؤون الحكم والإدارة مبكراً، وكان الساعد الأيمن لوالده، طيب الله ثراه، واختاره ولياً للعهد في العام 1960، وتولى المسؤولية بأمانة واقتدار، وانتخب نائباً لرئيس مجلس الإمارات المتصالحة في العام 1966.

تأسيس

وأسهم سموه في تأسيس اتحاد دولة الإمارات منذ بدايته، إذ شارك في المباحثات التي سبقت إقامة الدولة منذ العام 1968، مرافقاً أو ممثلاً لوالده، الذي يعد أحد الآباء المؤسسين لدولة الاتحاد المباركة، وعلى مدار ما يزيد على 4 عقود، عمل بتفانٍ وإخلاص لإعلاء راية الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته سيراً على نهج الآباء المؤسسين.

ومنذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، حمل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على عاتقه مسؤولية النهوض بعجمان، وكرس جهده ووقته لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات التعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والأمنية والثقافية والرياضية، وأولى رعاية كاملة لشؤون المواطن، ولم يدّخر جهداً لرعاية أبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، وتوفير إقامة كريمة لسكان الإمارة وزوارها.

وكان قطاع التعليم وما زال أهم المرتكزات التي شغلت فكر واهتمام سموه منذ البدايات، حيث أسهم بدور بارز في انتظام الطلاب في التعليم شبه النظامي أواخر الخمسينيات في إمارة عجمان، كما أسهم بشكل كبير في تعليم المرأة، وافتتح أول مدرسة للبنات في العام 1960. وتواصلت مساعي سموه لتوفير التعليم ودعمه في الإمارة، وقد أطلق في عام 1983 جائزة راشد بن حميد النعيمي لتكريم المتفوقين والمتميزين في مجال التعليم والثقافة.

وتميزت إمارة عجمان تحت رعايته الكريمة بالاحتفال بالعلم والعلماء وتكريم أصحاب الريادة والمتميزين عبر يوم للعلم بدأ تنظيمه منذ العام 1983م.

ورعى سموه تأسيس أول صرح علمي في مجال التعليم الجامعي الخاص هو كلية عجمان الجامعية في العام 1988، التي أصبحت «جامعة عجمان»، وتحولت الإمارة في عهده إلى منارة للتعليم العالي. ومنحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» إمارة عجمان، عضوية الشبكة العالمية لمدن التعلّم «GNLC» كعضو ملتزم بالتعلم مدى الحياة للجميع، ولجهودها في تبنّي الاستراتيجيات الشاملة والمستدامة لعملية التعليم.

وتقديراً لدور سموه الريادي في تأسيس قاعدة للتعليم العالي في الإمارة، منحته جامعة بدفورد شاير البريطانية، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال القانون عام 2009، وحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال الفلسفة من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 2011، كما حصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عام 2011.

سياسات

وأسس سموه المجلس التنفيذي لإمارة عجمان بموجب المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2003، ليتخذ المجلس دوراً قيادياً في مجال وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية في الإمارة.

ويولي صاحب السمو حاكم عجمان اهتماماً كبيراً بتطوير البنى التحتية لخدمة سكان الإمارة وزائريها، كإنشاء الجسور ومشاريع الطرق وإنارة الشوارع والمواصلات العامة، وإقامة الحدائق والمتنزهات وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترفيهية لإسعاد المجتمع.

ونتيجة لجهود سموه وتوجيهاته الحكيمة، وصل معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة إلى

97.1 % في عام 2023، وذلك وفقاً لنتائج «مؤشر جاذبية إمارة عجمان لعام 2023»، التي أعلنها، مؤخراً، مركز عجمان للإحصاء.

وفي عهد سموه، نجحت عجمان بتأسيس بيئة استثمارية فريدة، تتمتع بمقومات التطور وتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين المحليين والأجانب بمختلف فئاتهم، وبتوجيهات سموه تحقق هيئة المناطق الحرة في عجمان أداء استثنائياً عاماً بعد عام، وأصبحت وجهة مثالية لآلاف الشركات والمؤسسات بما تقدمه من تسهيلات وامتيازات لكل للمستثمرين.

ويولي سموه اهتماماً كبيراً بميناء عجمان باعتباره مساهماً رئيساً في النمو الاقتصادي بالإمارة، ويشهد الميناء تطوراً مستمراً وتوسعات كبرى ليستوعب العدد المتزايد من السفن ويسهم في دعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ومختلف الدول.

وفي المجال السياحي، حققت الإمارة طفرة لافتة، إذ شهدت نمواً متزايداً في عدد المنشآت السياحية والفنادق، والمعالم الجاذبة للسياح من مختلف الجنسيات، وتعمل الإمارة بتوجيهات سموه على التوسع في مشروعاتها السياحية لتمتد إلى كل أرجاء الإمارة.

وحققت الإمارة طفرة عمرانية كبيرة بتنفيذ العديد من المشاريع العقارية الضخمة، وأصبحت عجمان مقصداً للشركات العقارية الكبرى. وفي عهد سموه، شهد القطاع الصحي بالإمارة تطوراً سريعاً، إذ تتوفر الخدمات الصحية بأعلى المعايير العالمية للمواطنين والمقيمين، وتشهد المؤسسات الصحية القائمة تطوراً وتوسعاً كبيراً لينال كل مريض الرعاية الطبية والعلاج والدواء بالصورة المثلى.

ويأتي تحقيق الأمن بالإمارة في مقدمه أولويات صاحب السمو حاكم عجمان كونه حامياً للاستقرار والتنمية، إذ كرس سموه جهده لتوفير الأمن للجميع عبر دعمه المتواصل للأجهزة الأمنية، وتوفير كل احتياجاتها، وتهيئة البيئة الملائمة لأداء عملها.

وبتوجيهات سموه، وضعت إمارة عجمان التوطين وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتها وبرامجها واعتبار التنمية البشرية الأساس في كل تقدم، والسند الرئيس والقوة الفاعلة لبناء مستقبل يصنعه المتعلمون والمبدعون.

وفي مجال العمل الإنساني، يحرص سموه على دعم العمل الخيري ومد يد العون لتصل إلى الإنسان على اختلاف دينه ولونه وجنسه، وتجسدت قيمة العمل الخيري والإنساني من خلال إنشاء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في العام 1984 لتكون أول جمعية خيرية على مستوى الدولة.

عمار بن حميد: نهضة تنموية غير مسبوقة

أحمد وعبد العزيز وراشد بن حميد: رؤية أرست بناء اقتصاد تنافسي متنوع

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تشهد نهضة تنموية وحضارية غير مسبوقة في شتى المجالات.

وقال سموه، بمناسبة مرور 43 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في الإمارة: «نستذكر في هذه المناسبة العزيزة، ما تحقق من إنجازات كبرى على أرض عجمان بفضل رؤية قائد حكيم وهب فكره لخدمة أبنائه والنهوض بالإمارة لأعلى المستويات على مدار العقود الأربعة الماضية».

وأضاف سموه أن الرؤى التنموية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ترتكز على تعزيز أركان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلاء من شأن الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يحقق الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم، ويسهم في دعم خطط النهوض بالدولة بما يضعها في مصاف الدول الأولى عالمياً.

وتقدّم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمناسبة مرور 43 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة، في مسيرة مخلصة أرست نهضة استثنائية شاملة تجذرت عميقاً في حنايا إمارة عجمان؛ لتثمر مدينة عصرية بكل مقوّماتها.

وقال: «على مدار 43 عاماً حافلة بالإنجازات النوعية في شتّى المجالات والميادين، كرّس صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، رؤيته الفذة لتشييد صروح التميُّز والتطوُّر، وبناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكِّن في إمارة عجمان، منطلقاً من روح الاتحاد الذي كان سموّه شاهداً على قيامه، ليرسّخ مع إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات أركان الاتحاد، وتتضافر جهوده مع جهودهم من أجل مواصلة مسيرة التقدُّم والنماء في دولة الإمارات».

من جانبه، أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إمارة عجمان خطت خطوات كبيرة نحو الريادة والاستدامة الشاملة في ظل الرؤية السامية والقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الذي نجح في بناء اقتصاد تنافسي متنوع وتحسين مناخ الاستثمار والارتقاء بجودة الحياة.

بدوره، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن تاريخ السادس من سبتمبر، سيظل شاهداً على مسيرة إنجازات وعطاء صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حيث تولى سموه مقاليد الحكم في الإمارة، ليكون صاحب الرؤية الحكيمة والقرارات السديدة لرفعة إمارة عجمان، وتعزيز نهضتها وتنميتها في مجالات الحياة المختلفة.