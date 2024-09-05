بحريني من بين 45 مخرجا في العالم يمثل المملكة في باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت - زينب إسماعيل
يمثل المخرج البحريني صالح ناس المملكة سينمائيا في العاصمة الفرنسية باريس. ويعتبر ناس واحدا من بين 45 مخرجا سينمائيا من جميع أنحاء العالم تم اختيارهم لبرنامج الإقامة في تعاون ما بين المعهد الفرنسي والمدينة الدولية للفنون.
وقال ناس: «إنه لشرف عظيم لي أن يتم اختياري لهذا البرنامج وتمثيل البحرين في مدينة باريس، التي تعد مركزا لصناعة الأفلام في العالم».
وسيكون ناس موجودا في باريس بدءا من أكتوبر المقبل وحتى يناير عام 2025 للعمل على إخراج فيلمه الطويل الجديد والالتقاء بخبراء الصناعة.
وشارك صالح ناس في 4 أفلام، وهي فيلم لعبة «2021» وفيلم السوق المركزي «2015» وفيلم بيك آب «2015» وفيلم شربات «2024».
ويروي فيلم اللعبة قصة تلميذ يواجه واقع الحياة المتكرر في إحدى مباريات كرة القدم التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع في حديقة منطقته. أما فيلم السوق المركزي القصير فيحظى خلاله صبي صغير بفرصة تحويل فكرة الربح السريع إلى ربح ثابت في السوق المحلية. ويحكي فيلم بيكب آب القصير حكاية تلميذة تسعى يائسة للعودة إلى المنزل بعد أن اصطحبها والدها معه في شاحنته القديمة لأجل رحلة صيد.
أما فيلم شربات وهو من إخراج داني جوبينز، والذي قام بكتابة قصته ناس فهو ينقل المشاهدين في رحلة افتراضية مع سيارة أجرة.
ومن خلال برنامج الإقامة التدريبي الذي سيشارك فيه ناس، سيتم تدريب المخرجين على فيلمهم الطويل الأول سواء في مجال كتابة السيناريو أو استراتيجيات التمويل. وسيشارك مختصون من جميع التخصصات بما في ذلك السينما والرقص والهندسة المعمارية والموسيقى والفنون البصرية والتصوير الفوتوغرافي والتصميم والإبداع الرقمي.
وانخرط صالح ناس في مجال صناعة الأفلام منذ 20 سنة، حيث درس الإنتاج التلفزيوني في جامعة بورنماوث وحصل على درجة الماجستير في الأفلام من جامعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة.
كما قام بصياغة سيناريو الفيلم الحائز جوائز The sleeping tree 2014 وفيلم Vision central الأمريكي الذي من المتوقع أن يعرض في وقت لاحق من هذا العام.
وبصفته كاتب سيناريو، قام ناس أيضا بتأليف أفلام روائية طويلة وشارك في كتابة المسلسل التلفزيوني المثير The convert الذي تدور احداثه في لندن.
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