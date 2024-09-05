بحريني من بين 45 مخرجا في العالم يمثل المملكة في باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يمثل‭ ‬المخرج‭ ‬البحريني‭ ‬صالح‭ ‬ناس‭ ‬المملكة‭ ‬سينمائيا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬باريس‭. ‬ويعتبر‭ ‬ناس‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬45‭ ‬مخرجا‭ ‬سينمائيا‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬لبرنامج‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬المعهد‭ ‬الفرنسي‭ ‬والمدينة‭ ‬الدولية‭ ‬للفنون‭. ‬

وقال‭ ‬ناس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬عظيم‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختياري‭ ‬لهذا‭ ‬البرنامج‭ ‬وتمثيل‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬باريس،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مركزا‭ ‬لصناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وسيكون‭ ‬ناس‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬وحتى‭ ‬يناير‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬إخراج‭ ‬فيلمه‭ ‬الطويل‭ ‬الجديد‭ ‬والالتقاء‭ ‬بخبراء‭ ‬الصناعة‭. ‬

وشارك‭ ‬صالح‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أفلام،‭ ‬وهي‭ ‬فيلم‭ ‬لعبة‭ ‬‮«‬2021‮»‬‭ ‬وفيلم‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬‮«‬2015‮»‬‭ ‬وفيلم‭ ‬بيك‭ ‬آب‭ ‬‮«‬2015‮»‬‭ ‬وفيلم‭ ‬شربات‭ ‬‮«‬2024‮»‬‭. ‬

ويروي‭ ‬فيلم‭ ‬اللعبة‭ ‬قصة‭ ‬تلميذ‭ ‬يواجه‭ ‬واقع‭ ‬الحياة‭ ‬المتكرر‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬مباريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬منطقته‭. ‬أما‭ ‬فيلم‭ ‬السوق‭ ‬المركزي‭ ‬القصير‭ ‬فيحظى‭ ‬خلاله‭ ‬صبي‭ ‬صغير‭ ‬بفرصة‭ ‬تحويل‭ ‬فكرة‭ ‬الربح‭ ‬السريع‭ ‬إلى‭ ‬ربح‭ ‬ثابت‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭. ‬ويحكي‭ ‬فيلم‭ ‬بيكب‭ ‬آب‭ ‬القصير‭ ‬حكاية‭ ‬تلميذة‭ ‬تسعى‭ ‬يائسة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اصطحبها‭ ‬والدها‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬شاحنته‭ ‬القديمة‭ ‬لأجل‭ ‬رحلة‭ ‬صيد‭. ‬

أما‭ ‬فيلم‭ ‬شربات‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬داني‭ ‬جوبينز،‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بكتابة‭ ‬قصته‭ ‬ناس‭ ‬فهو‭ ‬ينقل‭ ‬المشاهدين‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬افتراضية‭ ‬مع‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة‭. ‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬الإقامة‭ ‬التدريبي‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬فيه‭ ‬ناس،‭ ‬سيتم‭ ‬تدريب‭ ‬المخرجين‭ ‬على‭ ‬فيلمهم‭ ‬الطويل‭ ‬الأول‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬كتابة‭ ‬السيناريو‭ ‬أو‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التمويل‭. ‬وسيشارك‭ ‬مختصون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السينما‭ ‬والرقص‭ ‬والهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والموسيقى‭ ‬والفنون‭ ‬البصرية‭ ‬والتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬والتصميم‭ ‬والإبداع‭ ‬الرقمي‭. ‬

وانخرط‭ ‬صالح‭ ‬ناس‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الأفلام‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬درس‭ ‬الإنتاج‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بورنماوث‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستافوردشاير‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭. ‬

كما‭ ‬قام‭ ‬بصياغة‭ ‬سيناريو‭ ‬الفيلم‭ ‬الحائز‭ ‬جوائز ‭ ‬ The ‭ ‬ sleeping ‭ ‬ tree ‭ ‬2014‭ ‬ وفيلم‭ ‬ Vision central ‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

وبصفته‭ ‬كاتب‭ ‬سيناريو،‭ ‬قام‭ ‬ناس‭ ‬أيضا‭ ‬بتأليف‭ ‬أفلام‭ ‬روائية‭ ‬طويلة‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬المثير‭ ‬ The convert الذي‭ ‬تدور‭ ‬احداثه‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬