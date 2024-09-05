السبب ((مجهول))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قالت إيغا شفيونتيك المصنّفة الأولى عالمياً إنها لم تتمكّن من إيجاد الحلول لمشكلات عانت منها في ضربات الإرسال خلال خسارتها 6 - 2 و6 - 4 أمام الأميركية جيسيكا بيغولا، في دور الثمانية من بطولة «أميركا المفتوحة» للتنس.
وأحرزت شفيونتيك فقط ما يزيد قليلا على نصف نقاط إرسالها الأول، وواجهت ثماني نقاط لكسر إرسالها في المباراة التي أُقيمت على ملعب «آرثر آش»، وقد ارتكبت 41 خطأ سهلاً.
وقالت شفيونتيك، المتوّجة بلقب البطولة عام 2022 التي حققت ستة انتصارات خلال تسع مباريات سابقة أمام بيغولا: «عندما تأخرت 4 - صفر في المجموعة الأولى، حاولت تقديم العمل المعتاد نفسه بالنسبة لي. لم أفهم حقاً سبب عدم نجاح إرسالي. وجدت صعوبة في أن أجد حلاً مناسباً لذلك.
وقالت شفيونتيك الفائزة بخمسة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى إن بيغولا حقّقت الفوز عن جدارة. وأضافت: «كانت بالتأكيد أكثر صلابة مني، وارتكبت أخطاء أقل بكثير. ولهذا، كانت تشكل ضغطاً عليّ. عادة ما أستطيع الرد أو الضغط على نفسي، لكنني ارتكبت كثيراً من الأخطاء في هذه المباراة».
وقالت شفيونتيك -التي أحرزت بطولة «فرنسا المفتوحة» للمرة الثالثة على التوالي في يونيو ثم حصدت الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 الشهر الماضي- إنها لا تريد أخذ قسط من الراحة بعد بطولة أميركا.
وأضافت: «قد يكون هذا الأمر أكثر سهولة بعض الشيء، ولكنني ملتزمة بجدول المنافسات. أنا مستعدة للعب حتى نوفمبر على ما أعتقد، ما لم أتعرّض لإصابة.
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