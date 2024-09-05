السبب ((مجهول))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأحرزت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬فقط‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬قليلا‭ ‬على‭ ‬نصف‭ ‬نقاط‭ ‬إرسالها‭ ‬الأول،‭ ‬وواجهت‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬لكسر‭ ‬إرسالها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أُقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬آرثر‭ ‬آش‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬ارتكبت‭ ‬41‭ ‬خطأ‭ ‬سهلاً‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬المتوّجة‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬خلال‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬سابقة‭ ‬أمام‭ ‬بيغولا‭: ‬‮«‬عندما‭ ‬تأخرت‭ ‬4‭ - ‬صفر‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬حاولت‭ ‬تقديم‭ ‬العمل‭ ‬المعتاد‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭. ‬لم‭ ‬أفهم‭ ‬حقاً‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬نجاح‭ ‬إرسالي‭. ‬وجدت‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أجد‭ ‬حلاً‭ ‬مناسباً‭ ‬لذلك‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الفائزة‭ ‬بخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬إن‭ ‬بيغولا‭ ‬حقّقت‭ ‬الفوز‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أكثر‭ ‬صلابة‭ ‬مني،‭ ‬وارتكبت‭ ‬أخطاء‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭. ‬ولهذا،‭ ‬كانت‭ ‬تشكل‭ ‬ضغطاً‭ ‬عليّ‭. ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬أستطيع‭ ‬الرد‭ ‬أو‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬نفسي،‭ ‬لكنني‭ ‬ارتكبت‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ -‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬المفتوحة‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬ثم‭ ‬حصدت‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭- ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أخذ‭ ‬قسط‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬بعد‭ ‬بطولة‭ ‬أميركا‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬ولكنني‭ ‬ملتزمة‭ ‬بجدول‭ ‬المنافسات‭. ‬أنا‭ ‬مستعدة‭ ‬للعب‭ ‬حتى‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعتقد،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬أتعرّض‭ ‬لإصابة‭.‬