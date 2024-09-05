الأرجنتين لتعميق صدارتها من دون ميسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وغاب‭ ‬اسم‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ثماني‭ ‬مرات‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬للمباراتين‭ ‬ضد‭ ‬تشيلي‭ ‬ثم‭ ‬كولومبيا‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬بارانكيا،‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬استدعاء‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭.‬

ويغيب‭ ‬ميسي‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬يوليو‭ ‬خلال‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬ذلك‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وعن‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأميركي،‭ ‬قال‭ ‬المدرب‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬‮«‬قال‭ ‬لي‭ ‬إنه‭ ‬يتحسّن‭ ‬وعودته‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬مسألة‭ ‬وقت‭. ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬ضمّه‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة‭ ‬نظراً‭ ‬لعدم‭ ‬انخراطه‭ ‬الكامل‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬أخيراً‮»‬‭.‬

وتطرق‭ ‬سكالوني‭ ‬إلى‭ ‬استدعاء‭ ‬ديبالا‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬الغائب‭ ‬عن‭ ‬التشكيلة‭ ‬المتوجة‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أميركا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لاستدعاء‭ ‬ديبالا‭ ‬ببقائه‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭. ‬نقيّمه‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬تقديمه‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‭. ‬اختير‭ ‬اللاعبون‭ ‬بحسب‭ ‬احتياجات‭ ‬التشكيلة‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬نظراً‭ ‬لبعض‭ ‬الغيابات،‭ ‬يصبح‭ ‬خياراً‭ ‬قيّماً‭ ‬يمكنه‭ ‬المساهمة‭ ‬بفاعلية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬يغيب‭ ‬الجناح‭ ‬أنخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬المعتزل‭ ‬دوليا‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬سكالوني‭ ‬الذي‭ ‬استعان‭ ‬بعنصر‭ ‬الشباب‭ ‬بضمه‭ ‬فالنتين‭ ‬باركو‭ (‬20‭ ‬عاما،‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬إيسيكييل‭ ‬فرنانديس‭ (‬22‭ ‬عاما،‭ ‬القادسية‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬ماتياس‭ ‬سوليه‭ (‬21‭ ‬عاما،‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬جوليانو‭ ‬سيميوني‭ (‬21‭ ‬عاما،‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬وتاتي‭ ‬كاستيانوس‭ (‬25‭ ‬عاما،‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭).‬





سكالوني‭ ‬يدافع‭ ‬عن‭ ‬خيار‭ ‬ألفاريس‭ ‬

وتتصدر‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬بـ15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬مع‭ ‬خسارة‭ ‬وحيدة‭ ‬أمام‭ ‬الأوروغواي‭ ‬0‭-‬2‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬متقدمة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬تحتل‭ ‬كولومبيا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ويخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقاً‭ ‬عالمياً‭. ‬ودافع‭ ‬سكالوني‭ ‬عن‭ ‬خيار‭ ‬المهاجم‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ ‬المنتقل‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬إلى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬حيث‭ ‬يحقق‭ ‬بداية‭ ‬بطيئة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مواطنه‭ ‬دييغو‭ ‬سميوني،‭ ‬والذي‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬أساسياً‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬مع‭ ‬احتمال‭ ‬دخول‭ ‬نيكولاس‭ ‬غونساليس‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬قرارات‭ ‬شخصية‭. ‬ترك‭ ‬نادياً‭ ‬عظيماً‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬ناد‭ ‬عظيم‭ ‬آخر‭. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬موفقا‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭. ‬هذا‭ ‬قراره‭ ‬ولا‭ ‬نتدخل‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فازت‭ ‬تشيلي‭ ‬مرة‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬وتحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عشرة‭ ‬منتخبات،‭ ‬مع‭ ‬مستويات‭ ‬متواضعة‭ ‬لـ«لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬خصوصاً‭ ‬خارج‭ ‬أرضها‭.‬





البرازيل‭ ‬لعدم‭ ‬الدخول‭

‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الخطر‭ ‬

وفي‭ ‬كوريتيبا،‭ ‬تبحث‭ ‬البرازيل‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط،‭ ‬عندما‭ ‬تستقبل‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬والوحيدة‭ ‬المشاركة‭ ‬بجميع‭ ‬نسخ‭ ‬المونديال،‭ ‬الإكوادور‭ ‬خامسة‭ ‬الترتيب‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تلاقي‭ ‬الباراغواي‭ ‬السابعة‭ ‬في‭ ‬أسونسيون‭.‬

بعد‭ ‬فوز‭ ‬افتتاحي‭ ‬على‭ ‬بوليفيا،‭ ‬انهارت‭ ‬البرازيل‭ ‬إذ‭ ‬منيت‭ ‬بأربع‭ ‬خسارات‭ ‬آخرها‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬التصفيات‭.‬

وجاءت‭ ‬مباراة‭ ‬ملعب‭ ‬ماراكانا‭ ‬مشحونة‭ ‬لتأخر‭ ‬موعد‭ ‬انطلاقها‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬بسبب‭ ‬شغب‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭.‬

وكانت‭ ‬البرازيل،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬قد‭ ‬فازت‭ ‬51‭ ‬مرة‭ ‬وخسرت‭ ‬13‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬قبل‭ ‬سقوطها‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭. ‬وبعد‭ ‬غياب‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬البرازيل‭ ‬‮«‬جوكر‮»‬‭ ‬الوسط‭ ‬جيرسون‭ ‬المتعافى‭ ‬من‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬الكلى‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬أتلقى‭ ‬خبرا‭ ‬بأني‭ ‬لن‭ ‬ألعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬بسبب‭ ‬الجراحة‭ ‬والآن‭ ‬أنا‭ ‬أمثل‭ ‬بلدي‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬لاعب‭ ‬فلامنغو‭ ‬الحالي‭ ‬ومرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بهذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

ويعود‭ ‬إلى‭ ‬تشكيلة‭ ‬البرازيل‭ ‬مهاجم‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬المخضرم‭ ‬لوكاس‭ ‬مورا‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬ستة‭ ‬أعوام،‭ ‬لاستدعائه‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬المصاب‭ ‬سافينيو،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبره‭ ‬ابن‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬مزحة‮»‬‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬فرحة‭ ‬كبيرة،‭ ‬شعور‭ ‬يشبه‭ ‬استدعائي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬بعمر‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭. ‬كنت‭ ‬انتظر‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‮»‬‭. ‬ويغيب‭ ‬عن‭ ‬البرازيل‭ ‬التي‭ ‬تعوّل‭ ‬على‭ ‬مهاجم‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬فينيسيوس‭ ‬جونيور،‭ ‬نجم‭ ‬هجوم‭ ‬فلامنغو‭ ‬بيدرو‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬اليسرى‭ ‬الأربعاء‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬،‭ ‬وسيحل‭ ‬بدلاً‭ ‬منه‭ ‬جواو‭ ‬بيدرو‭ ‬لاعب‭ ‬برايتون‭ ‬الإنكليزي‭.‬

وكان‭ ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬30‭ ‬هدفا‭ ‬لفلامنغو‭ ‬في‭ ‬43‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أحد‭ ‬ركائز‭ ‬المدرب‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬الكبيرة‭ ‬لتغيير‭ ‬وجه‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭.‬

وتبحث‭ ‬الأوروغواي،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬1930‭ ‬و1950‭ ‬والوصيفة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬رابع‭ ‬توالياً‭ ‬عندما‭ ‬تستقبل‭ ‬الباراغواي،‭ ‬فيما‭ ‬تأمل‭ ‬كولومبيا‭ ‬الثالثة‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الكارثي‭ ‬لمضيفتها‭ ‬البيرو‭ ‬الوحيدة‭ ‬لم‭ ‬تحرز‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وتقبع‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭.‬