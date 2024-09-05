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البابا فرنسيس وإمام إندونيسيا الأكبر يحذران من استغلال الدين لتأجيج الصراعات

9/5/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جاكرتا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬وإمام‭ ‬جاكرتا‭ ‬الأكبر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬الدين‭ ‬لتأجيج‭ ‬الصراعات‭ ‬وذلك‭ ‬قبيل‭ ‬قداس‭ ‬يقيمه‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬البالغ‭ ‬87‭ ‬عاما‭ ‬أمام‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإندونيسية‭. ‬ووقّع‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬وإمام‭ ‬مسجد‭ ‬جاكرتا‭ ‬الأكبر‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬عمر‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإندونيسية‭ ‬على‭ ‬نداء‭ ‬مشترك‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬المحطات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للزيارة‭ ‬البابوية‭ ‬ومدتها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬إلى‭ ‬الأرخبيل‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬فيه‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬المسلمين‭.

وكانت‭ ‬مسألة‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الأديان‭ ‬أهم‭ ‬مواضيع‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ودعا‭ ‬الإعلان‭ ‬المشترك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الانسجام‭ ‬الديني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬الإنسانية‮»‬‭ ‬في‭ ‬أكبر‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الظاهرة‭ ‬العالمية‭ ‬المتمثلة‭ ‬بالتجريد‭ ‬من‭ ‬الإنسانية‭ ‬تتسم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بانتشار‭ ‬العنف‭ ‬والصراعات‭. ‬ومن‭ ‬المثير‭ ‬للقلق‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬الدين‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬يُستخدم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الدين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشمل‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬كرامة‭ ‬كل‭ ‬روح‭ ‬بشرية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬الطوائف‭ ‬الست‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ (‬الإسلام‭ ‬والبروتستانتية‭ ‬والكاثوليكية‭ ‬والبوذية‭ ‬والهندوسية‭ ‬والكونفوشيوسية‭) ‬شدد‭ ‬البابا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬على‭ ‬رسالة‭ ‬الوحدة‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كلنا‭ ‬أخوة‭ ‬وحجاج،‭ ‬كلنا‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬إلى‭ ‬الله،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الاختلافات‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬فرقة‭ ‬إيقاعية‭ ‬تستخدم‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الإسلامية‭. ‬وبعدما‭ ‬جلس‭ ‬في‭ ‬مقعده‭ ‬استمع‭ ‬البابا‭ ‬ونصر‭ ‬الدين‭ ‬إلى‭ ‬تلاوة‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬أدتها‭ ‬فتاة‭ ‬عمياء‭ ‬ومقطعا‭ ‬من‭ ‬الإنجيل‭. ‬وزار‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬نفق‭ ‬الصداقة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬المسجد‭ ‬وكاتدرائية‭ ‬جاكرتا‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬الشارع‭ ‬ووقع‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬النفق‭.‬

أشار‭ ‬الإعلان‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬البيئة‭ ‬بوصفها‭ ‬تهديدا‭ ‬للحضارة‭ ‬البشرية‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬حاسمة‮»‬‭ ‬للتصدي‭ ‬للاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي‭. ‬وأكد‭ ‬الإعلان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استغلال‭ ‬البشر‭ ‬للخلق،‭ ‬لبيتنا‭ ‬المشترك،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مختلف‭ ‬التداعيات‭ ‬المدمرة‭ ‬مثل‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬والاحترار‭ ‬العالمي‭ ‬وظواهر‭ ‬الطقس‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بها‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬نصر‭ ‬الدين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬قبل‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬البابا‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬رسالتان‭ ‬مهمتان‭. ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الإنسانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭. ‬والثانية،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬إنقاذ‭ ‬بيئتنا‭. ‬وهذان‭ ‬موضوعان‭ ‬مهمان‭ ‬جدا‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

زار‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬دولا‭ ‬ذات‭ ‬أغلبية‭ ‬مسلمة‭ ‬ووقع‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬وثيقة‭ ‬حول‭ ‬الأخوة‭ ‬الإنسانية‭ ‬مع‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭. ‬وزيارته‭ ‬إلى‭ ‬إندونيسيا‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬لحبر‭ ‬أعظم‭ ‬والأولى‭ ‬منذ‭ ‬زيارة‭ ‬يوحنا‭ ‬بولس‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬1989‭. ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬حوالي‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬كاثوليكي‭ ‬يمثلون‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬3 % ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬المسلمون‭ ‬87 % ‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬ويعدون‭ ‬242‭ ‬مليونا‭. ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬للمسلمين‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

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