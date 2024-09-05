وزير الإعلام: دعم كل ما يحقق استقرار وتماسك نسيج المجتمع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الملكية‭ ‬الكريمة‭ ‬تُعبر‭ ‬عن‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬يؤمن‭ ‬به‭ ‬ويحرص‭ ‬عليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬بترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬وممارسات‭ ‬التسامح،‭ ‬ودعم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬استقرار‭ ‬وتماسك‭ ‬نسيج‭ ‬المجتمع‭. ‬كما‭ ‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬اللفتة‭ ‬السامية‭ ‬الرعاية‭ ‬الأبوية‭ ‬التي‭ ‬يوليها‭ ‬جلالته‭ ‬لكل‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬تفتح‭ ‬أمام‭ ‬المعفو‭ ‬عنهم‭ ‬أملاً‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬الاندماج‭ ‬الإيجابي‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬وتحفزهم‭ ‬على‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬والمشاركة‭ ‬بعطائهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المنظومة‭ ‬الحقوقية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ترسخت‭ ‬ونمت‭ ‬بفضل‭ ‬الرؤى‭ ‬والتوجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬كرست‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭ ‬والكرامة‭ ‬كركائز‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬تتعاظم‭ ‬معها‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع،‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬تأهيلية‭ ‬رائدة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إقليميًّا‭ ‬ودوليًّا‭. ‬