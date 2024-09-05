وزير الإعلام: دعم كل ما يحقق استقرار وتماسك نسيج المجتمع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالعفو عن 457 من المحكومين، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكد وزير الإعلام أن هذه المبادرة الملكية الكريمة تُعبر عن النهج الإنساني الحكيم الذي يؤمن به ويحرص عليه جلالة الملك المعظم، وما يوليه من اهتمام بترسيخ قيم وممارسات التسامح، ودعم كل ما يحقق استقرار وتماسك نسيج المجتمع. كما تجسد هذه اللفتة السامية الرعاية الأبوية التي يوليها جلالته لكل أبناء الوطن، حيث إنها تفتح أمام المعفو عنهم أملاً جديدًا في الاندماج الإيجابي بالمجتمع، وتحفزهم على الإسهام في خدمة الوطن، والمشاركة بعطائهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
وقال وزير الإعلام: «إن المنظومة الحقوقية والتشريعية في مملكة البحرين ترسخت ونمت بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث كرست مبادئ العدالة والمساواة والكرامة كركائز أساسية في المجتمع، تتعاظم معها المكتسبات والمنجزات الوطنية في مختلف المجالات».
هذا وأشاد وزير الإعلام بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية وجميع المؤسسات العاملة في مجال إنفاذ القانون وحماية المجتمع، وما تقدمه من مبادرات وبرامج تأهيلية رائدة تعزز من مكانة مملكة البحرين في هذا المجال إقليميًّا ودوليًّا.
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