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وزير الخارجية: مبادرة إنسانية رائدة في دولة الحق والعدالة وسيادة القانون

9/5/2024 7:15:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالمرسوم‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬بالعفو‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولى‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬باعتباره‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الرائدة‭ ‬لإرساء‭ ‬قيم‭ ‬العدالة‭ ‬والتسامح‭ ‬والمواطنة‭ ‬الصالحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالرؤية‭ ‬السامية‭ ‬والمستنيرة‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬مراعاة‭ ‬الأبعاد‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬ودلالة‭ ‬حضارية‭ ‬على‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬وإنفاذ‭ ‬القانون،‭ ‬وترسيخ‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بمبادراته‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأبوية‭ ‬الكريمة‭ ‬قدم‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العفو‭ ‬والتسامح‭ ‬والعدالة‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬المعايير‭ ‬الحقوقية‭ ‬والظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمحكومين‭ ‬وأسرهم،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬إصلاحية‭ ‬وتدريبية‭ ‬وتأهيلية،‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‭ ‬لتصحيح‭ ‬سلوكياتهم،‭ ‬واستعادة‭ ‬دورهم‭ ‬الإيجابي‭ ‬كشركاء‭ ‬فاعلين‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والذود‭ ‬عن‭ ‬أمنه‭ ‬ومكتسباته،‭ ‬والتمسك‭ ‬بقيمه‭ ‬وثوابته‭ ‬في‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬والمواطنة‭ ‬الحقة‭.‬

ونوه‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بتواصل‭ ‬المبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬المنجزات‭ ‬الحقوقية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬تشريعات‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬مثل‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التعاون‭ ‬البنَّاء‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬والقضائية،‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬ووحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬والإصلاحي‭ ‬الحكيم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬منجزاتها‭ ‬الشاملة‭ ‬كأنموذج‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مجتمع‭ ‬متسامح‭ ‬ومتماسك،‭ ‬ومنظومة‭ ‬حقوقية‭ ‬وقضائية‭ ‬تضمن‭ ‬العدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬وتوفر‭ ‬الأجواء‭ ‬الآمنة‭ ‬والداعمة‭ ‬لمسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬بالتوافق‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬والخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

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