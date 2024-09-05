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10 بنوك بحرينية ضمن أفضل 100 بنك عربي

9/5/2024 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق‭ ‬


كشف‭ ‬تصنيف‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بانكر‮»‬،‭ ‬المجلة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬الشهرية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بتصنيف‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية،‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬10‭ ‬بنوك‭ ‬بحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬100‭ ‬بنك‭ ‬عربي‭ ‬لعام‭ ‬2024‭.‬

وتصدر‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬ترتيب‭ ‬البنوك‭ ‬البحرينية‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ23‭ ‬عربيا،‭ ‬ثم‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ28‭ ‬عربيا،‭ ‬ثم‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ34‭ ‬عربيا‭.‬

أما‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬فجاء‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ52،‭ ‬ثم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الـ55،‭ ‬ثم‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬الـ62،‭ ‬ثم‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬الـ68،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬جاء‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي البحرين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الـ83،‭ ‬ثم‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬الـ87،‭ ‬ثم‭ ‬بنك‭ ‬اليوباف‭ ‬العربي‭ ‬الدولي‭ ‬الـ98‭.‬

واستندت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بانكر‮»‬‭ ‬في‭ ‬تصنيفها‭ ‬إلى‭ ‬معايير‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭: ‬إجمالي‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الأساسي،‭ ‬والأصول،‭ ‬والربحية،‭ ‬وجودة‭ ‬الأصول،‭ ‬والعائد‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬والعائد‭ ‬على‭ ‬الأصول‭. ‬

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