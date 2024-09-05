المنتخب العراقي لكرة القدم يفوز على نظيره العماني بهدف وحيد في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 5 - 9 (كونا) -- فاز المنتخب العراقي لكرة القدم
اليوم الخميس على نظيره العماني بهدف دون رد في أولى مبارياتهما بالمجموعة الثانية في إطار الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2026.
وجاء هدف المباراة الوحيد برأسية من مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة ال13 من المباراة التي أقيمت على أرض معلب (جذع النخلة) بمدينة (البصرة) جنوبي العراق.
وشهدت المباراة حالة طرد واحدة للاعب العماني أرشد العلوي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني بعد ارتكابه خطأ ضد اللاعب العراقي إبراهيم بايش.
وحصد المنتخب العراقي بذلك أول ثلاث نقاط له في مشواره في الدور الثالث من التصفيات. (النهاية)
ع ح ه / م ع ع
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