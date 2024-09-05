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المنتخب العراقي لكرة القدم يفوز على نظيره العماني بهدف وحيد في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

9/5/2024 3:14:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 5 - 9 (كونا) -- فاز المنتخب العراقي لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره العماني بهدف دون رد في أولى مبارياتهما بالمجموعة الثانية في إطار الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لعام 2026.
وجاء هدف المباراة الوحيد برأسية من مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة ال13 من المباراة التي أقيمت على أرض معلب (جذع النخلة) بمدينة (البصرة) جنوبي العراق.
وشهدت المباراة حالة طرد واحدة للاعب العماني أرشد العلوي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني بعد ارتكابه خطأ ضد اللاعب العراقي إبراهيم بايش.
وحصد المنتخب العراقي بذلك أول ثلاث نقاط له في مشواره في الدور الثالث من التصفيات. (النهاية)

ع ح ه / م ع ع




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