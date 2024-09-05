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الامارات تفوز على قطر 3 -1 ضمن التصفيات المؤهلة كأس العالم 2026

9/5/2024 3:14:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 5 - 9 (كونا) -- فاز منتخب الامارات لكرة القدم اليوم الخميس على نظيره القطري بنتيجة (3 - 1 ) ضمن المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد احمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة بتقدم المنتخب القطري بهدف سجله اللاعب إبراهيم الحسن بالدقيقة ال38 لينتهي الشوط الأول بتقدم قطري.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب الاماراتي حارب عبدالله من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ال68 ثم أضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني للامارات بالدقيقة ال80 وفي الوقت بدل الضائع استطاع علي صالح من تسجيل الهدف الثالث ليكسب الامارات نقاط المباراة الثلاث.
وتضم المجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 منتخبات قطر والامارات واوزبكستان وايران وقيرغيزستان وكوريا الشمالية. (النهاية)

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