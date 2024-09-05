الامارات تفوز على قطر 3 -1 ضمن التصفيات المؤهلة كأس العالم 2026

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة 5 - 9 (كونا) -- فاز منتخب
الامارات لكرة القدم
اليوم الخميس على نظيره القطري بنتيجة (3 - 1 ) ضمن المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على استاد احمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة بتقدم المنتخب القطري بهدف سجله اللاعب إبراهيم الحسن بالدقيقة ال38 لينتهي الشوط الأول بتقدم قطري.
وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب الاماراتي حارب عبدالله من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة ال68 ثم أضاف خالد الظنحاني الهدف الثاني للامارات بالدقيقة ال80 وفي الوقت بدل الضائع استطاع علي صالح من تسجيل الهدف الثالث ليكسب الامارات نقاط المباراة الثلاث.
وتضم المجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 منتخبات قطر والامارات واوزبكستان وايران وقيرغيزستان وكوريا الشمالية. (النهاية)
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