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استقرار أسعار النفط عالميا وسط ضعف الطلب

9/5/2024 3:11:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بعد موجة بيع خلال الليل، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم ضعف الطلب إلى جانب الإرجاء المحتمل لدخولٍ مزمع لمزيد من الإمدادات إلى السوق الشهر المقبل.


ووفقا لوكالة" بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني المقبل 9 سنتات، لتصل إلى 72.79 دولار ، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم تشرين الأول المقبل 12 سنتًا لتصل إلى 69.32 دولار.
وقالت مصادر من مجموعة أوبك، إن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط التي من المزمع أن تبدأ في تشرين الأول المقبل، بعد أن هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر في الثالث من أيلول الحالي.
وأظهرت أرقام معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام هبطت 7.431 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 آب الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين هبوط قدره مليون برميل.
ويترقب السوق البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط الأميركية التي ستصدرها إدارة معلومات الطاقة اليوم.


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