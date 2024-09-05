المركزي الأردني يُخرج المشاركين في المعسكر التدريبي للأمن السّيبراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوباً عن معالي محافظ البنك المركزيّ، رعى عطوفة نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح يوم الخميس الموافق 5 / 9 / 2024 حفل تخريج الدُّفعة الأولى من المشاركين في المعسكر التدريبي في الأمن السِّيبراني لموظفي القطاع المالي والمصرفي في المملكة، والَّذي والذي اطلقته وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي "Jo-FinCERT" كمبادرة أولى من نوعها لتقديم تدريب متخصص في الأمن السِّيبراني يسهم في رفع مستوى كفاءة العاملين في القطاع الماليّ والمصرفيّ في مواجهة التهديدات السِّيبرانيَّة.
حيث خضع المشاركين في معسكر الأمن السِّيبراني لتدريب مكثف من خلال نخبة من المدرّبين المعتمدين في مجال الأمن السيبراني بإشراف وحدة الاستجابة للحوادث السِّيبرانيَّة للقطاع الماليّ والمصرفيّ في البنك المركزي.
وأكد عطوفة نائب المحافظ الدّكتور خلدون الوشاح في كلمته للخريجين على أهمية هذه المبادرات في توحيد جهود القطاع لرفع الكفاءات وبناء القدرات وضمان حصول متخصصي الأمن السيبراني في مؤسسات القطاع على تدريب عالي المستوى، الأمر الذي سيساهم في الوصول إلى قطاع مالي آمن ومستقر في المملكة وقادر على الصمود أمام التهديدات السّيبرانيّة.
وأكَّد الوشاح على "أنَّ الأمن السِّيبراني ليس مجرد أمن وقائيّ بل ركيزةً أساسيَّةً في بنية القطاع الماليّ والمصرفيّ وحجر الأساس في حماية البنية التحتية للقطاع، وضرورة لضمان الحفاظ على أمن المعلومات وسلامة المعاملات المالية، وهو واجب وطني ومسؤولية جماعية نحملها جميعًا للحفاظ على الثقة الموجودة في النظام الماليّ والمصرفيّ الأردنيّ، ودعم جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي مستدام ومحصن ضد الهجمات السّيبرانيَّة".
وأضاف بأنَّ هذه اللَّحظة تمثل إنجازًا كبيرًا لكل المشاركين، ونجاحًا مشتركًا لنا جميعًا. وأكَّد على ضرورة التزام المشاركين في تطوير مهاراتهم بالتعليم المستمر والابتكار ومواكبة المستجدات. مؤكداً عطوفته على التزام البنك المركزيّ الأردنيّ الراسخ بتعزيز أمان واستقرار القطاع الماليّ والمصرفيّ في المملكة الأردنية الهاشمية تحت ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد اللَّه الثَّاني ابن الحسين - حفظه اللَّه – ورعاه.
وبدوره بين المهندس إبراهيم الشافعي- المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السّيبرانيَّة للقطاع المالي والمصرفي في البنك المركزي، إنّ هذا المعسكر التدريبي يمثّل خطوة هامة نحو تعزيز قدرات القطاع المالي والمصرفي في مجال الأمن السّيبراني، وأننا في البنكِ المركزيّ الأردنيّ ملتزمون بتوفير أفضلِ برامجِ التدريب لتأهيل الكفاءات الوطنية للتصدي للتحديات السيبرانية المتزايدةَ، وفي هذه المرحلة تم تخريج مجموعةَ متميزة منْ المتدربين الأكفاء مما يعد خطوةً كبيرةً لتعزيز منظومة الأمن السّيبراني للقطاع المالي والمصرفي وصمودها أمام التهديدات السّيبرانيَّة. واننا في البنك المركزي نتطلع إلى مساهمة هذه الدفعة من المشاركين ورؤية نتائج تأثيرهم الإيجابي في حماية المؤسسات المالية ودعم استقرار النظام المالي في المملكة، وأكد على استمرارية البنك المركزي في اطلاق هذه المبادرات سنوياً.
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