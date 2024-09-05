المركزي الأردني يُخرج المشاركين في المعسكر التدريبي للأمن السّيبراني



حيث خضع المشاركين في معسكر الأمن السِّيبراني لتدريب مكثف من خلال نخبة من المدرّبين المعتمدين في مجال الأمن السيبراني بإشراف وحدة الاستجابة للحوادث السِّيبرانيَّة للقطاع الماليّ والمصرفيّ في البنك المركزي.

وأكد عطوفة نائب المحافظ الدّكتور خلدون الوشاح في كلمته للخريجين على أهمية هذه المبادرات في توحيد جهود القطاع لرفع الكفاءات وبناء القدرات وضمان حصول متخصصي الأمن السيبراني في مؤسسات القطاع على تدريب عالي المستوى، الأمر الذي سيساهم في الوصول إلى قطاع مالي آمن ومستقر في المملكة وقادر على الصمود أمام التهديدات السّيبرانيّة.

وأكَّد الوشاح على "أنَّ الأمن السِّيبراني ليس مجرد أمن وقائيّ بل ركيزةً أساسيَّةً في بنية القطاع الماليّ والمصرفيّ وحجر الأساس في حماية البنية التحتية للقطاع، وضرورة لضمان الحفاظ على أمن المعلومات وسلامة المعاملات المالية، وهو واجب وطني ومسؤولية جماعية نحملها جميعًا للحفاظ على الثقة الموجودة في النظام الماليّ والمصرفيّ الأردنيّ، ودعم جهود المملكة في بناء اقتصاد رقمي مستدام ومحصن ضد الهجمات السّيبرانيَّة".

وأضاف بأنَّ هذه اللَّحظة تمثل إنجازًا كبيرًا لكل المشاركين، ونجاحًا مشتركًا لنا جميعًا. وأكَّد على ضرورة التزام المشاركين في تطوير مهاراتهم بالتعليم المستمر والابتكار ومواكبة المستجدات. مؤكداً عطوفته على التزام البنك المركزيّ الأردنيّ الراسخ بتعزيز أمان واستقرار القطاع الماليّ والمصرفيّ في المملكة الأردنية الهاشمية تحت ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك عبد اللَّه الثَّاني ابن الحسين - حفظه اللَّه – ورعاه.

وبدوره بين المهندس إبراهيم الشافعي- المدير التنفيذي لوحدة الاستجابة للحوادث السّيبرانيَّة للقطاع المالي والمصرفي في البنك المركزي، إنّ هذا المعسكر التدريبي يمثّل خطوة هامة نحو تعزيز قدرات القطاع المالي والمصرفي في مجال الأمن السّيبراني، وأننا في البنكِ المركزيّ الأردنيّ ملتزمون بتوفير أفضلِ برامجِ التدريب لتأهيل الكفاءات الوطنية للتصدي للتحديات السيبرانية المتزايدةَ، وفي هذه المرحلة تم تخريج مجموعةَ متميزة منْ المتدربين الأكفاء مما يعد خطوةً كبيرةً لتعزيز منظومة الأمن السّيبراني للقطاع المالي والمصرفي وصمودها أمام التهديدات السّيبرانيَّة. واننا في البنك المركزي نتطلع إلى مساهمة هذه الدفعة من المشاركين ورؤية نتائج تأثيرهم الإيجابي في حماية المؤسسات المالية ودعم استقرار النظام المالي في المملكة، وأكد على استمرارية البنك المركزي في اطلاق هذه المبادرات سنوياً.

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