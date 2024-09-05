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الداوود: العقبة قادر على تدارك عثرة البداية بدوري المحترفين

9/5/2024 3:11:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان- أكد المدير الفني لفريق شباب العقبة لكرة القدم، رائد الداوود، أن فريقه قادر على تدارك البداية الكارثية والمتعثرة في دوري المحترفين، معتبرا أن بداية مشوار الفريق في الموسم الحالي، تعد الأصعب في تاريخ مشاركاته بالدوري.
وكان شباب العقبة تعرض لثلاث خسائر في أول ثلاث جولات من الدوري في بداية صعبة.
وبين الداوود، في حديثه لـ"الغد"، أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى البداية الفنية الضعيفة للفريق، ومنها عدم الاتفاق مع اللاعبين الذين مثلوا الفريق خلال الموسم الماضي بسبب الظروف المالية الصعبة التي مر بها النادي، إضافة إلى عدم قدرة النادي على تسجيل لاعبين جدد بسبب إيقاف القيد والحرمان من تعاقدات جديدة للاعبين المحليين والأجانب، قبل أن يتم رفع القيد في وقت متأخر جدا، وهذا أثر على تحضيرات الفريق الفنية والبدنية، وكذلك عدم الوصول إلى مرحلة جيدة من الانسجام الفني للفريق مع انطلاق دوري المحترفين، في ظل التجمع قبل أسبوع فقط من بداية الموسم.
وقال الداوود: "هذه الأسباب جميعها جعلت بداية الفريق صعبة وأدت إلى ثلاث خسائر متتالية، لعدم اكتمال الفريق أولا، وعدم اكتمال الجاهزية البدنية بسبب التأخير الكبير في الاستعداد، وتعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين الشباب تحت 20 عاما، ثم تعزيز قدرات الفريق بعدد من لاعبي الخبرة والأجانب ليكمل الشكل الفني وتكتمل منظومة الفريق".
وأردف قائلا: "اللاعبون الموجودون حاليا مع الفريق، جيدون، لكنهم يحتاجون لمزيد من الوقت للتجانس والانسجام بشكل أفضل، والتعود على أسلوب اللعب، إضافة لرفع الحالة البدنية لهم".
وقال: "المباراة الأولى لشباب العقبة في بطولة الدرع أمام نظيره فريق الجزيرة، أظهرت جانبا من التقدم في الحالة البدنية والتكتيكية التي نعمل عليها، ونأمل أن يكون الفريق خلال المباريات المقبلة في بطولتي الدرع والدوري بصورة فنية وبدنية أفضل ترضي جماهير ومحبي الفريق، ونتمنى من الله أن تكون فترة الدرع هي التي نحتاجها في رفع التجانس والتأقلم ورفع الحالة البدنية والذهنية للاعبين".
وتوقع الداوود أن يكون التنافس في الدوري قويا للهروب من شبح الهبوط، بعد زيادة عدد فرق الهبوط إلى 4، وعلى الرغم من صعوبة المهمة نظرا لوجود فرق عديدة، تبحث عن الهروب من شبح الهبوط، إلا أنني أثق بإمكانيات فريقي، وقدرته على مواصلة التواجد بين الكبار، كما كانت نتائج فريق العقبة في المواسم الماضية.
وكان اتحاد الكرة، اعتمد ملعب تطوير العقبة كملعب بيتي للفريق، وهذا أمر تصر عليه الإدارة، رغم الخسائر المادية التي يتعرض لها النادي عند اللعب عليه، من خلال تكلفة الإقامة والسفر للاعبي الفريق القاطنين في محافظة العاصمة وبقية المحافظات، حيث إن أغلب اللاعبين يقيمون في عمان والزرقاء.
وعلى الرغم من البداية غير المألوفة عن فريق شباب العقبة هذا الموسم، يشكل المدرب الداوود حالة فريدة في مسيرة الكرة الأردنية، في ظل ما يحدث في دوري المحترفين من زيادة في عدد الاستقالات أو الإقالات للمدربين، التي أصبحت ظاهرة في الكرة الأردنية، وبات الداوود ينفرد بالرقم القياسي للمدرب الأكثر استمرارا مع فريق واحد، حيث يتواجد للموسم الحادي عشر على التوالي على رأس الجهاز الفني لفريق شباب العقبة، منها ستة مواسم سابقة في دوري الكبار.
ويحتل شباب العقبة حاليا المركز الأخير في ترتيب فرق دوري المحترفين، بعد نهاية الأسبوع الثالث، عقب خسارتين على ملعبه أمام الرمثا بهدفين نظيفين، وأمام مغير السرحان بهدف من دون رد، وخسارة خارج أرضه أمام الصريح بنتيجة 1-5.
وخاض الفريق مباراة واحدة في بطولة الدرع، وانتهت بالتعادل الإيجابي مع الجزيرة بهدف لهدف.

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