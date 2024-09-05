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تنظيم النقل البري: السماح لوسائط نقل الركاب بالتنقل بحرية يوم الانتخابات

9/5/2024 3:10:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات ان الهيئة سمحت لوسائط نقل الركاب المرخصة بالتنقل بحرية دون تصاريح لتمكين نقل المواطنين (الناخبين) إلى مراكز الاقتراع والفرز لممارسة حقهم الدستوري في ذلك اليوم الوطني دون أيه عوائق.


وأوضح أن الهيئة اتخذت هذا الاجراء بالتنسيق مع إدارة السير المركزية للتعميم على أقسام السير في كافة محافظات المملكة بالسماح لوسائط نقل الركاب المرخصة للتنقل بحرية دون تصاريح لتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مبيناً أن الاقبال سيكون كبيراً لاستخدام وسائط نقل الركاب يوم الانتخابات لغايات الاقتراع، وأن يوم الانتخاب هو يوم استثنائي يجب على الجميع التعاون وبذل المزيد من الجهود لخدمة المواطنين الناخبين.

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