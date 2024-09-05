الصفدي يبحث مع نظيرته الألمانية جهود التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.



وبحث الصفدي مع نظيرته الألمانية جهود التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يسبب.

كما بحث الصفدي مع بيربوك الحرب التي تشنها إسرائيل على الضفة الغربية وحذر من تبعاتها الكارثية.

وشدد الصفدي على ضرورة اتخاذ خطوات دولية مؤثرة تردع عدوانية الحكومة الإسرائيلية وتحمي المنطقة ومستقبلها منها.

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كافة المجالات، وأكدا عمق هذه العلاقات والحرص على تعزيزها.

وبحث الصفدي وبيربوك قضية اللاجئين السوريين، حيث شكر الصفدي ألمانيا على دعمها، لكنه حذر من خطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين وللمنظمات المعنية بتقديم الرعايه لهم.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أكد الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في عدوانها على غزة، ومستمرة في مفاقمة الكارثة الإنسانية التي تخرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشن حربا جديدة في الضفة الغربية ضد المدن والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن الوزراء المتطرفون العنصريون في الحكومة الإسرائيلية ماضون في تحريضهم وفي بث ثقافة الكراهية والاعتداء على المقدسات الإسلامية ومحاصرة حق العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس.

وأضاف "تحدثنا اليوم عن ما يمكن أن نقوم به للحؤول دون تفاقم الأمور بشكل أسوأ، والحؤول دون تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، وتوسع هذه الحرب إقليميا".

وأكد الصفدي موقف المملكة الواضح "أن الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد هي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الحرب في الضفة الغربية ووقف الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس."

وزاد "أبلغت الوزيرة بيربوك بشكل واضح أنه فيما يتعلق بالمقدسات هنالك مسؤولية خاصة للاردن في ضوء الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، وقلنا سابقا بأن كل الخيارات مفتوحة للتصدي لمحاولات التصعيد والاعتداءات على الأماكن المقدسة وبما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية لوقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية والخرق الواضح للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات".

وأكد الصفدي، أن أولوية المملكة هي وقف العدوان على غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى قطاع غزة والحؤول دون أن يموت عدد أكبر من الناس جوعا وعطشا، وبسبب غياب الدواء.

وزاد الصفدي "تحدثت مع معاليها أيضا بشكل واضح بأن ألمانيا كانت سباقة دائما في الضغط من أجل تطبيق القانون الدولي وتطبيق القانون الدولي الإنساني، وان مكانة ألمانيا والقيم الألمانية تفرض على ألمانيا اتخاذ خطوات واضحة فيما يتعلق بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وعلى المسؤولين الإسرائيليين الذين يبثون ثقافة الكراهية ويحرضون على القتل ويبررون قتل الأبرياء ويدفعون المنطقة كلها باتجاه التصعيد".

وأشار الصفدي، بأنه آن الوقت أن تقوم ألمانيا بخطوات منسجمة مع المواقف الألمانية التاريخية، ومع القيم الألمانية، ومع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تفرض عقوبات على إسرائيل لأن بعد أكثر من عشرة أشهر من هذا العدوان، نتنياهو لم يستمع لمجلس الأمن، ولم يستمع للجمعية العامة، ولم يستمع لمحكمة العدل الدولية، ولم يستمع حتى لنصح أصدقائه في الغرب.

كما أشار الصفدي، أن هذه الحرب قتلت أكثر من 40 ألف فلسطينيا، دفنت الأطفال تحت الأنقاض، قوضت القانون الدولي، وأضعفت صدقية الكثير من الدول في المنطقة، كما قضت على 30 عاما من جهود في إقناع الناس بجدوى تحقيق السلام الشامل والعادل.

وأضاف الصفدي "نحن في المملكة كنا دوما دعاة سلام، والسلام الذي نريده هو السلام العادل الذي يلبي حق الشعب الفلسطيني في الدولة والحرية والسيادة والاستقلال على ترابه الوطني، والذي يضمن أيضا أمن إسرائيل وقبول إسرائيل في المنطقة، لا يمكن للمستقبل أن يكون مستقبل أمن وسلام إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم كاملة."

وشدد الصفدي على موقف المملكة وكل الدول العربية على أن حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، وقال "لكن الإجراءات الإسرائيلية على الأرض من بناء للاستيطان ومصادرة للأراضي قتلت كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل".

وأشار الصفدي، أنه بحث وبيربوك صفقة التبادل، وأكد على دعم صفقة التبادل والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى صفقة تبادل تفضي بالنهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد الصفدي، أن من عطل صفقة التبادل هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي غير مواقفه وانسحب من التزامات كان قدمها للدول التي تعمل على إتمام هذه الصفقة، وأنه بالرغم من ذلك لا تزال الأردن تدعم هذا الجهد وتقف مع أي جهد يفضي إلى وقف لإطلاق النار وينهي هذه الكارثة و يوقف قتل الأبرياء ويوقف قتل الثقة بعملية السلام ويحول دون تصعيد إقليمي شامل في المنطقة.

وثمن الصفدي مواقف ألمانيا الداعمة للمملكة ودعمها للأردن في المجال الاقتصادي، والدور الكبير الذي تقوم به فيما يتعلق بالجانب الإنساني سواء في المساعدات التي يعمل الأردن وألمانيا معا على إيصالها إلى غزة ولدعم اللاجئين السوريين.

وأكد، أنه على المستوى الثنائي، الأردن مستمر في البناء على الشراكة والعلاقة التاريخية بين الأردن وألمانيا، وتنويع وتطوير التعاون في مختلف المجالات والاستمرار في التعاون على المستوى الإنساني أيضا.

وشكر الصفدي ألمانيا على استمرار دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، لأن الوكالة تتعرض لمحاولة اغتيال سياسي من قبل الحكومة الإسرائيلية. وأكد أن لا جهة قادرة على أن تقوم بالدور الإنساني الذي تقوم به الأنروا.

وزاد "تحدثنا أيضا حول قضية اللاجئين السوريين وكما كنت قلت سابقا بأن ثمة تراجع ملحوظ في الدعم الدولي للاجئين والمنظمات الأممية التي تعتني باللاجئين، ألمانيا هي من أكبر أو ربما أكبر داعم للاجئين السوريين لكن نحن في المملكة علينا أن ندق ناقوس الخطر وأن نقول بأن ثمة تراجع كبير وأننا في الأردن لن نكون قادرين على تلبية احتياجات اللاجئين من دون الدعم الدولي الذي يفترض أن يستمر في أن يأتي لمساعدتهم.

وأكد الصفدي، أن الأردن قدم كل ما يستطيعه من أجل أن يحظى اللاجئون السوريون في المملكة بحياة كريمة، وقام بتوفير التعليم والخدمات الصحية لهم كما وفره للأردنيين، مشددا على أن الأردن لن يستطيع أن يتحمل العبء وحده، وإذا لم تستمر المنظمات الأممية المعنية باللاجئين بدورها فلا نستطيع أن نعبء الفراغ.

وختم الصفدي "نختلف ونتفق لكن أعتقد أننا بالنهاية نريد شيء واحد نفسه، نريد سلاما دائما عادلا على أساس حل الدولتين يلبي حقوق الشعب الفلسطيني لتقوم دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأكد الصفدي "آن وقت أن يتحدث المجتمع الدولي بصوت واحد، وأن يقف إلى جانب القانون الدولي وأن يقول كفى قتلا، كفا دمارا، وأن يتخذ الخطوات التي تفرض تبعات على الحكومة الإسرائيلية وعلى ما تقوم به من تصعيدا، ودفع المنطقة نحو المزيد من الدمار والصراع.

كما، أكد الصفدي على تضامن الأردن الكامل مع ألمانيا فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع هذا اليوم في ميونخ، وقال "أمنكم واستقراركم أمران نقف إلى جانبكم فيهما، ولدى لأردن موقف ثابت ضد جميع أشكال العنف، واحترام القانون الدولي.

وفي رد على سؤال، أكد الصفدي رفض المملكة للمزاعم التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حول محور فيلادلفي، والمزاعم الكاذبة لمسؤولين إسرائيليين والمتعلقة بالحدود مع الأردن.

وقال "على إسرائيل أن تنسحب تماما من قطاع غزة وهذا موقف دعا له كل المجتمع الدولي، وحتى الولايات المتحدة قالت إنها لن تقبل بأي بقاء لقوات إسرائيلية داخل غزة، نتنياهو اختلق هذا العذر حتى يحول دون التوصل إلى صفقة تبادل ولإطالة الحرب لأنه يريد أن يحمي مستقبله السياسي".

وزاد "نحن في الأردن، منذ اليوم الأول، قلنا بأننا لن نقبل بأي مقاربة تتعامل مع غزة على أنها جزء منفصل عن الضفة الغربية، ولن نتعامل مع أي مقاربة تنظر إلى الوضع من منظور أمني فقط".

وأكد "الأمن والاستقرار والسلام لن يتحققوا إلا إذا كان هنالك رؤية شمولية تستهدف معالجة الصراع من أساسه، ومن خلال تقديم رؤية سياسية متكاملة لإنهاء الاحتلال وللتوصل لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وكل ما طرح حتى الآن من مقاربات حول ما يسمى باليوم التالي لغزة ليست إلا مبادرات لا تمتلك أي فرصة للنجاح لأنها محكومة بالسقف الذي وضعه نتنياهو وهو مقاربة أمنية بحتة تفترض أن إرسال بعض القوى الأمنية ستكون قادرة على تحقيق الأمن والسلام". مشددا على أن الأمن والسلام لن يتحققا إلا إذا اقتنع الفلسطينيون بأن هناك مسار حقيقي لإنهاء الاحتلال وبناء مستقبل آمن وسالم".

وزاد الصفدي "الفبركات والادعاءات الإسرائيلية هي ادعاءات كاذبة تستهدف تبرير استمرار العدوان على غزة وتستهدف تبرير المضي في العدوان على الضفة الغربية أيضا، نرفضها رفضا قاطعا ونقول بأن الانتباه يجب أن يبقى على سبب الصراع وسبب التوتر في المنطقة وهو استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، واستمرار قتل كل فرص تحقيق السلام من خلال بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي، والتنصل السياسي الإسرائيلي من حل الدولتين."

وقال الصفدي "ثمة حديث عن محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، جلالة الملك كان واضحا عندما قال، إن ذلك خط أحمر ونحن واضحون أيضا وكنا قلنا سابقا ونؤكد مرة أخرى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية بإتجاه الأردن سننظر له على أنه إعلان حرب وسنعمل معه وفق ذلك".

واضاف "في الأردن سنستمر نعمل وفق ثوابتنا، نحمي بلدنا، نحمي ثوابتنا، نحمي مواقفنا، ونعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم والذي أوكد مرة أخرى لن يتحقق ما لم يحصل الفلسطينيون على حقهم في الحرية والدولة والسيادة على ترابهم الوطني ليعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الأردن يبذل جهودا لا تضاهيها جهود أخرى في الأشهر الأخيرة من أجل احلال السلام ونزع فتيل التصعيد. وزادت، أن الأردن يؤدي دور هاما وبناء في إدارة المقدسات في الحرم الشريف، و أن ألمانيا ترفض أي محاولة لزعزعة الوضع القائم في المقدسات في القدس.

وأكدت بيربوك، أن الأردن يقدم جهودا هائلة من أجل تخفيف معاناة الناس في قطاع غزة، وأشارت "في شهر أيار الماضي كنا قد اتفقنا على إقامة ممر إنساني عبر الأردن، واليوم تتبدى أهمية هذا الممر، حيث يصل إلى قطاع غزة عن طريق الأردن 120 شاحنة في الأسبوع، ونعمل سويا لنرفع هذا العدد ليصل إلى 350 شاحنة اسبوعيا على الأقل". واعلنت ان بلادها "ستدعم ممر الأردن الإنساني بـ 5 مليون يورو، بشكل مباشر.