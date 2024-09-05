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الأردن يتقدم 14 درجة في مسح تيسير التجارة

9/5/2024 3:10:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- تقدم الأردن 14 درجة ضمن مسح "التنفيذ الشامل لتدابير تيسير التجارة" خلال العام الماضي قياسا مع المرتبة التي حققها في المسح السابق للعام 2021، ليرتفع معدل درجات تنفيذه في المسح الجديد إلى 83 درجة مئوية قياسا مع 69 درجة في المسح الماضي.
وجاء الأردن في المرتبة الرابعة مناصفة مع المغرب من بين 18 دولة عربية شملها المسح، إذ تصدرت السعودية الترتيب العام بتحقيقها معدل تنفيذ قدر بـ95 درجة، وحلت قطر ثانيا بمعدل تنفيذ بلغ 89 درجة، ثم البحرين بمعدل تنفيذ قدر بـ84 درجة.
ويتم إجراء مسح التنفيذ الشامل لتدابير تيسير التجارة كل عامين لرسم خريطة التقدم المحرز في تنفيذ والتزام دول المنطقة العربية بتدابير تيسير التجارة، بما في ذلك تلك التدابير المنصوص عليها في اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية.
وحملت نسخة المسح الجديد الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة غرب آسيا (الإسكوا)، عنوان "تيسير التجارة الرقمية والمستدامة في المنطقة العربية" للعام 2023.
ويرصد المسح الذي أطلقت النسخة الأولى منه العام 2015، تدابير تيسير التجارة والتحديات التي تواجهها الدول في المنطقة العربية ولا سيما، في تطوير التكنولوجيا الرقمية، والإطار المستدام الذي يدعم التجارة عبر الحدود، وذلك من خلال مجموعة من المجالات ذات الصلة بتدابير تيسير التجارة ومنها، الشفافية والإجراءات الشكلية، إضافة إلى التعاون المؤسسي، إلى جانب مجال تسهيل العبور، وتدابير التجارة الورقية والتجارة اللاورقية (الإلكترونية)، عبر الحدود.
وأوضح أن التزام دول المنطقة العربية في تنفيذ تدابير تيسير التجارة، من شأنه أن يؤدي إلى تقليل نفقات التجارة لدى هذه الدول، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية لديها، مشيرا إلى أنه على رغم التقدم المحرز للدول المشاركة في المسح، فإن الأداء العام للمنطقة ما يزال أقل من المتوسط العالمي.
وبالانتقال إلى التدابير العامة لتيسير التجارة، أشار التقرير إلى أن تنفيذ التدابير في مجال "الشفافية" والتي منها تطبيق مبادئ اتفاقية التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى الالتزام باتفاقية التعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، كانت هي الأكثر التزاما من قبل الدولة التي شملها المسح وبنسبة 75 %، حيث كانت الأردن ودول الخليج العربي الأكثر تقييدا بهذه التدابير.
وفي مجال الإجراءات الشكلية والذي يتضمن تدابير تتوافق مع المادتين 7 و10 من اتفاقية التجارة الحرة لمنظمة التجارة العالمية، والمادة الثامنة من اتفاقية التعرفة الجمركية (الجات)، أوضح التقرير أن 67 % من الدول التي شملها المسح أظهرت مستوى عاليا في تنفيذ هذه التدابير والالتزام بها.
وحول المجال الثالث التعاون المؤسسي، والذي يتضمن تدابير منها إنشاء هيئة وطنية لتيسير التجارة أو وجود هيئة مماثلة على الأقل، لفت التقرير إلى التزام 13 دولة مشاركة في المسح، في توفير هذه الشرط ومن هذه الدول، الأردن، دول مجلس التعاون الخليجي، مصر والمغرب.
أما في ما يتعلق بالمجال الرابع: "تسهيل العبور"، والذي يضم 4 تدابير منها، التفتيش المادي للبضائع العابرة، تقييم المخاطر، إلى جانب التعاون بين وكالات الدول المشاركة في المسح ودعم المعالجة قبل الوصول، أكد التقرير أن نسبة التزام الدول التي شملها المسح في هذه التدابير بلغت نحو 55 %.
وفيما يخص المجال الخامس "تيسير التجارة الورقية (الإلكترونية) عبر الحدود، والذي يتضمن مجموعة من التدابير منها، إصدار شهادة المنشأ التفضيلية الإلكترونية، وآليات دفع الرسوم الجمركية إلكترونيا، أوضح التقرير أن دولا محددة أظهرت التزاما في تنفيذ هذه التدابير وهي: الأردن، مصر، المغرب ودول الخليج العربي.
ولفت التقرير إلى أن التزام دول المنطقة العربية في تنفيذ تدابير تيسير التجارة، من شأنه أن يؤدي إلى تقليل نفقات التجارة بين هذه الدول، إَضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية فيما بينها، مشيرا إلى أنه رغم التقدم المحرز للدول المشاركة في المسح، فإن الأداء العام للمنطقة ما يزال أقل من المتوسط العالمي.
وقدم تقرير تيسير التجارة الرقمية والمستدامة في المنطقة العربية" للعام 2023، مجموعة من التوصيات ومنها حاجة الدول العربية إلى بذل جهود مضاعفة في معالجة القصور الإداري في مجالات التجارة والاستثمار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع التبادل التجاري والتوسع في استخدامها، إذ إن استخدام إجراءات التجارة الإلكترونية في المنافذ الحدودية، ما يزال غير كاف ولا يواكب حجم التطور التكنولوجي في العالم، داعيا في هذا الإطار إلى أهمية التوسع في خدمة إصدار شهادات المنشأ التفضيلية الإلكترونيا وتطوير آليات الدفع الإلكتروني، وإطلاق منصات رقيمة للتبادل التجاري.
كما أوصى التقرير، بأهمية إعطاء الأولوية القصوى للبرامج والسياسات التي تدعم وتعزز مشاركة المرأة في التجارة، إذ يستلزم ذلك صياغة القوانين التي تراعي احتياجات رائدات الأعمال في كثير من الدول العربية، ومنحهن المزيد من الصلاحيات والفرص.

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