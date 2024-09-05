بأسلوب ساخر.. رودريغو يرد على عدم ترشيحه للكرة الذهبية عبر إنستغرام

أبدى البرازيلي رودريغو غوس، نجم ريال مدريد، سخرية علنية من عدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".



رغم الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم الماضي، غاب اسم رودريغو عن قائمة الـ 30 لاعبًا المرشحين للجائزة، وهو ما أثار استياء اللاعب ودفعه للرد بطريقته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استعراض الإنجازات بطابع ساخر

قام رودريغو بنشر صور عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام"، يظهر فيها مستعرضًا أبرز لحظاته وإنجازاته مع في الموسم المنقضي.



وأضاف إلى المنشور رمزًا تعبيريًا ضاحكًا، في إشارة واضحة لسخريته من غيابه عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية.

رودريغو تمكن من الفوز بعدة ألقاب خلال الموسم، من بينها الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، ما جعله يستحق الاعتراف بمستواه، في رأي العديد من متابعي كرة القدم.

إحصائيات مميزة رغم الغياب

رودريغو قدم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، حيث شارك في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 17 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى، بمجموع 3707 دقيقة لعب.



ورغم هذه الإحصائيات، لم يتم إدراج رودريغو في القائمة النهائية للمرشحين للكرة الذهبية، مما أثار استغراب الجماهير والنقاد.

دعم نيمار

من جهته، قام النجم البرازيلي نيمار بدعم زميله في المنتخب، حيث نشر رسالة يشير فيها إلى أن رودريغو يستحق التواجد على الأقل ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم، مما يعزز الجدل حول تجاهل اللاعب.

غيابات لافتة

إلى جانب رودريغو، شهدت قائمة المرشحين غياب أسماء كبيرة أخرى مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، ومحمد صلاح، ما أثار تساؤلات حول معايير الاختيار هذا العام.

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