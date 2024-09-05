محمد صلاح يقود الهجوم.. تعرف على تشكيل منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي في التصفيات

يستعد المنتخب المصري، بقيادة المدرب حسام حسن، لمواجهة هامة أمام الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.



وتعتبر هذه المباراة نقطة انطلاق للفراعنة نحو التأهل المبكر إلى البطولة دون الدخول في حسابات معقدة لاحقًا.

أهمية المباراة

يدرك الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن أهمية المباراة الافتتاحية، حيث يسعى لتحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور، الهدف هو حسم النقاط الثلاث وضمان بداية قوية تعزز فرص التأهل المبكر للبطولة.

غيابات مؤثرة

المنتخب المصري سيفتقد جهود بعض اللاعبين الأساسيين، أبرزهم إمام عاشور، الذي تعرض لإصابة في الركبة، ومحمد عبد المنعم الذي اعتذر عن الانضمام بسبب انتقاله لنادي نيس الفرنسي، حيث يرغب في التركيز مع فريقه الجديد.

صلاح يقود الهجوم

كشف ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، عن التشكيل الأنسب للمباراة، مرجحًا مشاركة جميع اللاعبين المحترفين بسبب جاهزيتهم العالية.

في خط الدفاع، يتوقع أن يعتمد حسام حسن على محمد الشناوي كحارس مرمى، مع تواجد أحمد حجازي ورامي ربيعة.



وفي الهجوم، سيعتمد على الثلاثي محمد صلاح، عمر مرموش، ومحمود حسن تريزيجيه لدعم مصطفى محمد.

تصريحات الجهاز الفني

حذر الجهاز الفني اللاعبين من الاستهانة بالمنافس، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز في أولى مباريات التصفيات.



وعقد حسام حسن عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم على ضرورة تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن بداية مثالية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستُقام المباراة مساء الجمعة في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستكون منقولة عبر قنوات أون تايم سبورتس الأرضية/ وفضائيًا عبر قنوات بي إن سبورتس.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كاب فيردي

من المتوقع أن يعتمد المدرب حسام حسن على تشكيلة قوية في مواجهة كاب فيردي ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

التشكيل المتوقع يشمل محمد الشناوي في حراسة المرمى، بينما يقود الدفاع الرباعي محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ومحمد حمدي.

في وسط الملعب، سيعتمد المنتخب المصري على الثنائي محمد النني وحمدي فتحي، مع إمام عاشور كصانع لعب.

وفي الهجوم، سيكون الثلاثي عمر مرموش، محمد صلاح، ومصطفى محمد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز