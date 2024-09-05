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ضحكتها معبرة.. ماذا وراء تصريحات بوتين بشأن هاريس؟

9/5/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الساخرة بشأن نائبة الرئيس كامالا هاريس بأنه سيدعمها في الانتخابات الأمريكية ، فهي " لديها ضحكة معبرة ومعدية"، الكثير من الجدل في الأوساط السياسية حتى أنها طغت على تصريحاته حول الحرب في أوكرانيا، فقد اعتبرها البعض
محاولة استفزازية للتأثير على الخطاب السياسي الأمريكي.


فخلال المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك يوم الخميس
أعلن بوتين بطريقة ساخرة عن دعمه لهاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وتأتي تعليقات بوتين في ظل تصاعد التوترات والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي تستهدف روسيا،
وبابتسامة ساخرة، أيد بوتين هاريس، قائلاً: "كان المفضل لدينا، إذا جاز لي أن أقول ذلك، هو الرئيس الحالي السيد بايدن. لقد تم إبعاده من السباق، لكنه نصح جميع أنصاره بدعم السيدة هاريس. لذا سنفعل ذلك أيضًا، وسنشجعها". وقد قوبل هذا التأييد بالتصفيق من الجمهور.

وأشاد بوتين بضحكة هاريس
قائلا "ضحكتها المعبرة والمعدية تعطي انطباعا بأن كل شيء على ما يرام".

وكانت تصريحات بوتين، مشبعة بالسخرية، وخاصة في ضوء وجهات نظر ترامب الإيجابية تجاه روسيا ووعوده بإنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة، فيما اعتبرها البعض محاولة استفزازية للتأثير على الخطاب السياسي الأمريكي.

من جهته رد البيت الأبيض
على هذه التعليقات وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكف عن الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأضاف كيربي "يتعين على السيد بوتين الكف عن الحديث عن انتخاباتنا... ولا يجب عليه تفضيل أي شخص بأي شكل من الأشكال".

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