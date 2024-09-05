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«إقامة دبي» توضح ساعات العمل يوم الجمعة في مراكز تسوية أوضاع المخالفين

9/5/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أوضحت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
أن َّ ساعات الدوام لمهلة المخالفين خلال يوم الجمعة في مركز تسوية أوضاع المخالفين بمنطقة العوير والمخصص للتبصيم ولإصدار تصاريح المغادرة ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الـ 12 ظهًرا ومن الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساءً.

وسيستمر العمل في المركز من
السبت حتى الخميس من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء على مدار فترة سريان المهلة.

وبشأن ساعات الدوام في مراكز آمر النموذجية البالغ عددها 86 مركزاً ، والتي تُقدم جميع خدمات تسوية أوضاع الراغبين في البقاء وإصدار تصاريح المُغادرة لحاملي الهوية الإماراتية ستكون وفق ساعات الدوام لكل مركز حيث بإمكان المتعاملين الضغط على الرابط المرفق كي يتسنى لهم
اختيار المركز الأكثر قرباً لمنطقتهم أو التواصل عبر مع مركز الاتصال "آمر" على الرقم 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع للحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات،

و

وتُناشد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي المخالفين باغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحُريةٍ
وهدوءٍ نفسيّ على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم مُؤكدةً دعمها الكامل للجميع
سواء المقيمين أو الزائرين ممن تنطبق عليهم شروط المهلة .

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