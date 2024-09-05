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ذهبية جديدة لمصر في بارالمبياد باريس.. رحاب أحمد تتألق في رفع الأثقال

9/5/2024 3:00:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أضافت رحاب أحمد إنجازًا جديدًا لمصر بفوزها بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال بوزن 55 كجم في بارالمبياد باريس 2024.

تمكنت رحاب من تحقيق هذا الانتصار بعد أن رفعت أوزانًا بلغت 117 و121 كجم بنجاح في محاولتين متتاليتين.

طريق الذهبية

بعد الأداء المميز في المحاولتين الأوليين، ضمنت رحاب أحمد الميدالية الذهبية قبل حتى محاولة رفع وزن 122 كجم التي لم تُوفق فيها.

ورغم ذلك، لم تتمكن أي من منافساتها من تجاوز إنجازاتها، ليتم تتويجها بالذهبية، وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجلها البارالمبي الحافل.

الرقم العالمي والتاريخ المشرف

تعد رحاب صاحبة الرقم القياسي العالمي في رفع الأثقال، بعد أن رفعت 135 كجم في إحدى بطولات العالم السابقة.

ورغم حصولها على الفضية في دورتي ريو 2016 وطوكيو 2020، عادت بقوة في باريس لتضيف الذهب إلى مجموعتها.

بعثة مصر في بارالمبياد باريس

يأتي هذا الإنجاز بعد حصول محمد المنياوي على ذهبية منافسات رفع الأثقال لوزن 59 كجم، مما يعزز من قوة البعثة المصرية المشاركة في بارالمبياد باريس 2024، والتي تضم 54 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 10 رياضات مختلفة.

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