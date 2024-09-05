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المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

9/5/2024 3:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وذكر البيان "قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري... الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب".

وأضاف البيان "كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة".

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