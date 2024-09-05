المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وذكر البيان "قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري... الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب".
وأضاف البيان "كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة".
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