تحالف أوبك+ يوافق على تأجيل زيادة إنتاج النفط لمدة شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق تحالف“أوبك+”، اليوم الخميس، على تعليق الزيادة المقررة في إنتاج النفط، لمدة شهرين، بعد انخفاض الأسعار
، وسط مخاوف من هشاشة الطلب ونمو الإمدادات العالمية.
ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر في التحالف، لن يمضِ المنتجون الرئيسيون قدمًا في الزيادة المقررة بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
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كما نقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مختلفة، قولها إن التحالف اتفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في أكتوبر لمدة شهرين، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.
وتسببت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة – أكبر المستهلكين – في انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 73 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2023.
في يونيو، اتفق تحالف“أوبك+” على خطة لتخفيف قيود الإنتاج المعمول بها منذ عام 2022 تدريجيًا، لكنه أكد مرارًا وتكرارًا أن قرار زيادة الإمدادات يمكن“إيقافه مؤقتًا أو عكسه” إذا لزم الأمر.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641701
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