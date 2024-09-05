تحالف أوبك+ يوافق على تأجيل زيادة إنتاج النفط لمدة شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) وافق تحالف“أوبك+”، اليوم الخميس، على تعليق الزيادة المقررة في إنتاج النفط، لمدة شهرين، بعد انخفاض، وسط مخاوف من هشاشة الطلب ونمو الإمدادات العالمية.

ووفقًا لما نقلته وكالة“بلومبرج” عن مصادر في التحالف، لن يمضِ المنتجون الرئيسيون قدمًا في الزيادة المقررة بمقدار 180 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.

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كما نقلت وكالة“رويترز” عن مصادر مختلفة، قولها إن التحالف اتفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في أكتوبر لمدة شهرين، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.

وتسببت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين والولايات المتحدة – أكبر المستهلكين – في انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 73 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أواخر عام 2023.

في يونيو، اتفق تحالف“أوبك+” على خطة لتخفيف قيود الإنتاج المعمول بها منذ عام 2022 تدريجيًا، لكنه أكد مرارًا وتكرارًا أن قرار زيادة الإمدادات يمكن“إيقافه مؤقتًا أو عكسه” إذا لزم الأمر.

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