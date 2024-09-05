تعديل بيانات نمو إنتاجية العمال في أمريكا بالرفع خلال الربع الثاني

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت إنتاجية العمالة في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام، وبوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في القراءة الأولية، مما يعني تقلص تكاليف العمالة ويبشر بتراجع الضغوط التضخمية.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس عن مكتب إحصاءات العمل، أن إنتاجية العمالة – تقيس الناتج بالساعة لكل عامل- ارتفعت بمعدل سنوي قدره 2.5% في الربع الثاني، ويعد هذا تعديلًا صعوديًا من وتيرة 2.3% في القراءة الأولية، كما تجاوز توقعات الأسواق عند 2.4%.
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وخلال دورة الأعمال الحالية -بدءًا من الربع الرابع من عام 2019-، نمت إنتاجية العمالة بمعدل سنوي بلغ 1.6%، مما يعكس معدل نمو بنسبة 2.2% في الناتج، ويتجاوز معدل 1.5% في دورة الأعمال السابقة من الربع الرابع من 2007 حتى الربع الرابع من 2019.
وأوضحت البيانات أن تكلفة وحدة العمل – إجمالي تكاليف العمل لكل وحدة منتجة – زادت بمعدل 0.4% خلال الربع المنتهي في يونيو، بعد تعديلها بالخفض من وتيرة 0.9% المعلنة سابقًا.
وبهذا ترتفع تكاليف وحدة العمل بنسبة 0.3% على مدار الأرباع الأربعة الماضية، وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع من عام 2013.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641699
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