تعديل بيانات نمو إنتاجية العمال في أمريكا بالرفع خلال الربع الثاني

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت إنتاجية العمالة في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام، وبوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في القراءة الأولية، مما يعني تقلص تكاليف العمالة ويبشر بتراجع الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس عن مكتب إحصاءات العمل، أن إنتاجية العمالة – تقيس الناتج بالساعة لكل عامل- ارتفعت بمعدل سنوي قدره 2.5% في الربع الثاني، ويعد هذا تعديلًا صعوديًا من وتيرة 2.3% في القراءة الأولية، كما تجاوز توقعات الأسواق عند 2.4%.

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وخلال دورة الأعمال الحالية -بدءًا من الربع الرابع من عام 2019-، نمت إنتاجية العمالة بمعدل سنوي بلغ 1.6%، مما يعكس معدل نمو بنسبة 2.2% في الناتج، ويتجاوز معدل 1.5% في دورة الأعمال السابقة من الربع الرابع من 2007 حتى الربع الرابع من 2019.

وأوضحت البيانات أن تكلفة وحدة العمل – إجمالي تكاليف العمل لكل وحدة منتجة – زادت بمعدل 0.4% خلال الربع المنتهي في يونيو، بعد تعديلها بالخفض من وتيرة 0.9% المعلنة سابقًا.

وبهذا ترتفع تكاليف وحدة العمل بنسبة 0.3% على مدار الأرباع الأربعة الماضية، وهو أدنى معدل منذ الربع الرابع من عام 2013.

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