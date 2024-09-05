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الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة للجلسة الرابعة على التوالي

9/5/2024 2:57:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، مع تقييم ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية ، وسط بيانات اقتصادية أظهرت ضعف الإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو.

وعند نهاية تداولات اليوم الخميس، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 512 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ جلسة 16 أغسطس (511.4 نقطة)، بضغط من خسائر قطاعي التكنولوجيا والسيارات.

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فيما تراجع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% عند 8241 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.9% إلى 7431 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 0.1% أو 15 نقطة ليغلق عند 18576 نقطة.

وبحسب مكتب الإحصاء الألماني، ارتفعت طلبيات المصانع في يوليو بنسبة 2.9% مقارنة بشهر يونيو، خلافًا لتوقعات أشارت لانخفاضها بنسبة 1.7%، مع تعديل صعودي لقراءة يونيو إلى زيادة بنسبة 4.6% من 3.9%.

وأظهرت بيانات“يوروستات” أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سجلت نموًا شهريًا بنسبة 0.1% في يوليو، بعد انخفاض معدل هبوطيًا إلى 0.4% في يونيو من 0.3%، لكن على أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة 0.1% وكان من المتوقع أن تنمو المبيعات بنسبة 0.1%.

المصدر:

MENAFN05092024000202011048ID1108641695

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