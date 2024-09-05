الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة للجلسة الرابعة على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، مع تقييم ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية ، وسط بيانات اقتصادية أظهرت ضعف الإنفاق الاستهلاكي في منطقة اليورو.
وعند نهاية تداولات اليوم الخميس، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.55% عند 512 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ جلسة 16 أغسطس (511.4 نقطة)، بضغط من خسائر قطاعي التكنولوجيا والسيارات.
موضوعات متعلقة
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع أمريكا تخصص نحو نصف مليار دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة الكهرومائية “المركزى”: التضخم سيستقر حول معدلاته الحالية حتى الربع الرابع
فيما تراجع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% عند 8241 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 0.9% إلى 7431 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 0.1% أو 15 نقطة ليغلق عند 18576 نقطة.
وبحسب مكتب الإحصاء الألماني، ارتفعت طلبيات المصانع في يوليو بنسبة 2.9% مقارنة بشهر يونيو، خلافًا لتوقعات أشارت لانخفاضها بنسبة 1.7%، مع تعديل صعودي لقراءة يونيو إلى زيادة بنسبة 4.6% من 3.9%.
وأظهرت بيانات“يوروستات” أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سجلت نموًا شهريًا بنسبة 0.1% في يوليو، بعد انخفاض معدل هبوطيًا إلى 0.4% في يونيو من 0.3%، لكن على أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة 0.1% وكان من المتوقع أن تنمو المبيعات بنسبة 0.1%.
المصدر:
MENAFN05092024000202011048ID1108641695
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.