الاحتلال يجبر عائلات من أحياء الدمج وجورة الذهب في مخيم جنين على إخلاء منازلها

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الخميس، عائلات فلسطينية على إخلاء منازلها في حي الدمج وجورة الذهب في مخيم جنين.
وقالت مصادر محلية لمراسلتنا إن قوات الاحتلال أجبرت ست عائلات على ترك منازلها في أحياء الدمج وجورة الذهب، والتوجه إلى قرى غرب جنين بواسطة سيارات الإسعاف.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ومنذ بدء عدوانها على مدينة جنين ومخيمها أخلت مئات المواطنين من منازلهم بطريقة قسرية.
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